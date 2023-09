Dallas (ots/PRNewswire) -Crown Aesthetics ("Crown"), ein Geschäftsbereich von Crown Laboratories, Inc., freut sich, die Einführung seiner neuesten Innovation, BIOJUVE, im Vereinigten Königreich, Irland und Deutschland, dem größten ästhetischen Markt in Europa, bekannt zu geben. BIOJUVE ist eine neuartige Hautbiom-Marke, die eine klinisch erprobte Technologie mit lebenden Mikroben nutzt, um das gesamte Hautbiom zu optimieren und zu einer gesünderen, jünger aussehenden Haut zu führen.BIOJUVE stellt einen revolutionären Ansatz in der Hautwissenschaft dar, der sich von allem bisher Dagewesenen unterscheidet. Entwickelt von Crowns Forschungs- und Entwicklungsteam unter der Leitung des Gewebeingenieurs und Genetikers Dr. Thomas M. Hitchcock, Ph.D., Chief Science Officer, und unterstützt von weltweit anerkannten, zertifizierten Dermatologen und Ästhetikern, steht BIOJUVE an der Spitze des biologischen Fortschritts. Die mikrobiellen Kraftpakete der patentierten XYCROBE TECHNOLOGY produzieren und liefern rund um die Uhr BIOESSENTIALS wie Proteine, Polypeptide und Antioxidantien, um die Gesundheit und Vitalität der Haut zu optimieren."Wir sind begeistert, dass wir unsere neueste Innovation, BIOJUVE, auf dem britischen und deutschen Markt einführen können", sagte Michael McKenna, Executive Vice President und General Manager von Crown Aesthetics. "Die Marke hat seit ihrer Markteinführung in den USA Anfang 2023 einen enormen Erfolg erzielt. Sie hat schnell an Dynamik gewonnen, und mehrere namhafte Dermatologen haben sich als Early Adopters gemeldet. Wir freuen uns auf die internationale Expansion der Marke und darauf, Verbraucher auf der ganzen Welt darüber aufzuklären, wie wichtig es ist, mit BIOJUVE ein gesundes Hautbiom zu erhalten.""Wir sind immer auf der Suche nach modernsten Hautpflegelösungen, hinter denen innovative Wissenschaft steht, und wir sind fasziniert von der Philosophie, das gesamte Hautbiom zu behandeln", sagte Dr. Sonja Sattler. "Es steht außer Frage, dass BIOJUVE anders ist, es ist einzigartig und hat einen großen wissenschaftlichen Hintergrund, weshalb ich von diesem Produkt so begeistert bin."BIOJUVE wird in allen Regionen bei Anbietern ästhetischer Produkte erhältlich sein. Die BIOJUVE-Linie soll im Januar 2024 auf die EU ausgeweitet werden.Werden Sie ein BIOJUVE-Anbieter- Vereinigtes Königreich und Irland:- biojuve.uki@crownaesthetics.com- www.biojuve.co.uk- Folgen Sie uns auf INSTAGRAM: @biojuve_uk- Deutschland:- biojuve.de@crownaesthetics.com- www.biojuve.de- Folgen Sie uns auf INSTAGRAM: @biojuve_de- International - demnächst:- www.biojuve.com/biojuve-international- Folgen Sie uns auf INSTAGRAM: @biojuve_usInformationen zu Crown AestheticsCrown Aesthetics, das führende Unternehmen im Bereich der medizinischen Ästhetik, hat es sich zur Aufgabe gemacht, führenden Praxen auf der ganzen Welt zu helfen, ihr Geschäft auszubauen. Wir tun dies, indem wir dramatische Ergebnisse bei der Verjüngung und Wiederherstellung liefern. Unsere minimal-invasiven Innovationen - SkinPen®, das erste von der FDA zugelassene Microneedling-Gerät; MicroPen EVO, ebenfalls von der FDA zugelassen; BIOJUVE, eine neuartige Hautbiomarke; ein System mit plättchenreichem Plasma (PRP) ProGen Eclipse PRP; VOTESSE, ein Haargesundheitssystem; und das Post-Microneedling-Protokoll Skinfuse ®- fungieren als "Gateway"-Produkte, die neue und hochzufriedene Patienten in die Praxen bringen. Crown Aesthetics mit Sitz in Dallas, Texas, setzt Branchenstandards für Wirksamkeit, Sicherheit und Innovation. Das Ergebnis ist, dass unsere Kunden durchweg die beste ästhetische Pflege in der Branche liefern. Weitere Informationen finden Sie auf www.crownaesthetics.com.Informationen zu Crown Laboratories, Inc.Crown, ein privates, voll integriertes, globales Hautpflegeunternehmen, hat sich der Entwicklung und Bereitstellung eines vielfältigen Portfolios an ästhetischen, hochwertigen und therapeutischen Hautpflegeprodukten verschrieben, die die Lebensqualität seiner Kunden während ihrer gesamten Hautpflege verbessern. Als innovatives Unternehmen, das sich auf die Wissenschaft der Haut für das Leben konzentriert, ist Crowns unnachgiebiges Streben nach therapeutischer Exzellenz und verbesserten Patientenergebnissen der Grund dafür, dass es sich zu einem führenden Unternehmen in der Dermatologie und Ästhetik entwickelt hat. Crown ist seit zehn Jahren auf der Inc. 5000-Liste der am schnellsten wachsenden Privatunternehmen aufgeführt und hat seinen Vertrieb auf über 44 Länder ausgeweitet. Weitere Informationen finden Sie auf www.crownlaboratories.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2207187/Crown_Laboratories_BIOJUVE_Clinical_Data.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1457834/Crown_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/crown-aesthetics-kundigt-die-einfuhrung-von-biojuve-living-skin-biome-care-im-vereinigten-konigreich-irland-und-deutschland-an-301926601.htmlPressekontakt:Jill McGonigle,+1(0)978-866-4931,jmcgonigle@crownlaboratories.comOriginal-Content von: Crown Laboratories, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100080881/100911382