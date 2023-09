Schon in wenigen Tagen wird die Nasa-Sonde Osiris Rex Gesteinsproben des Asteroiden Bennu über der Erde abwerfen. Um sie zu analysieren, setzt die Nasa ausgerechnet auf einen Experten des Vatikans. Wenn die Raumsonde Osiris Rex am 24. September die Erde passiert, wird sie in 102.000 Kilometern über der Wüste des US-Bundesstaats Utah eine wertvolle Fracht abwerfen: eine Kapsel mit rund 250 Gramm Staub und Geröll vom Asteroiden Bennu.AnzeigeAnzeige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...