DJ HDE empfiehlt Einzelhandelsunternehmen vorgezogene Lohnsteigerung

BERLIN (Dow Jones)--Angesichts einer auch nach mehr als 50 Verhandlungsrunden andauernden Blockade der Tarifrunde im Einzelhandel empfiehlt der Handelsverband Deutschland (HDE) den tarifgebundenen Handelsunternehmen nun eine Entgelterhöhung ohne Tarifabschluss. "Die Arbeitgeber setzen auf diese Weise ein klares Zeichen für ihre hohe Wertschätzung gegenüber den Beschäftigten", erklärte der Verband in einer Pressemitteilung. HDE-Tarifgeschäftsführer Steven Haarke betonte, leider sei "nicht abzusehen, dass die Tarifverhandlungen zeitnah zu einem Abschluss gebracht werden".

Als zuständiges Gremium gebe der tarifpolitische Ausschuss des HDE den tarifgebundenen Mitgliedsunternehmen nun einen Ausweg in Form einer Verbandsempfehlung für Entgelterhöhungen ohne Tarifabschluss im Einzelhandel an die Hand. Frühestens ab 1. Oktober bestehe damit die Möglichkeit, freiwillige anrechenbare Vorweganhebungen in Höhe von 5,3 Prozent auszuzahlen. Unternehmen könnten diese Vorweganhebung, die die tariflichen Löhne, Gehälter und Auszubildendenvergütungen umfasse, in allen Tarifgebieten des Einzelhandels umsetzen.

"Selbstverständlich streben wir weiterhin eine baldige Befriedung des andauernden Tarifkonflikts an", betonte Haarke. In Abhängigkeit der wirtschaftlichen Lage entscheide jedes tarifgebundene Einzelhandelsunternehmen frei darüber, ob es die Verbandsempfehlung umsetzen könne. "Es gibt keinerlei Verpflichtung für die Unternehmen, diese exakt und in voller Höhe umzusetzen. Sie ist nur bezüglich Ihrer Obergrenze verpflichtend", sagte Haarke.

September 18, 2023 07:00 ET (11:00 GMT)

