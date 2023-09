Vom 20. bis 24. September findet in Hefei, Anhui, die World Manufacturing Convention 2023 statt. Unter dem Motto "Smart Manufacturing for a Better World" wird die diesjährige Veranstaltung ein Treffpunkt für führende Hersteller aus der chinesischen Provinz Anhui sein, darunter Hersteller von Fahrzeugen mit neuer Energie, Herstellern von integrierten Schaltkreisen und Herstellern von intelligenten Haushaltsgeräten.

Die 2023 World Manufacturing Convention 20. bis 24. September in Hefei, Anhui.

Die World Manufacturing Convention umfasst Ausstellungsbereiche für Schlüsselindustrien, wichtige Herstellerländer, vorteilhafte Industrieketten, digitale Transformation und spezialisierte, innovative nationale "Little Giants". Jüngste Errungenschaften der globalen Fertigungsindustrie wie Quantencomputer, Hochleistungsraketen, Magnetschwebebahnen mit Geschwindigkeiten von bis zu 600 Stundenkilometern, supraleitende Protonentherapiesysteme und 80.000-Tonnen-Präzisionsschmiedepressen werden im Mittelpunkt des Kongresses stehen. Sowohl die Zahl der teilnehmenden Unternehmen als auch die der Ausstellungsflächen wird einen historischen Höchststand erreichen.

Seit 2018 findet in Hefei, der Hauptstadt der Provinz Anhui, die World Manufacturing Convention zum fünften Mal in Folge erfolgreich statt. Sie zog mehr als 14.800 Gäste an, sicherte 3.021 Projektvereinbarungen und verzeichnete tatsächliche Investitionen von mehr als einer Billion RMB.

Die Konferenz wird sich zweifellos zu einer wichtigen Plattform für Fachleute der Branche für den Austausch bahnbrechender Ideen, den Austausch unschätzbarer Erfahrungen und die Anbahnung von Kooperationen entwickeln. Mit dieser Veranstaltung wird eine neue Ära von Durchbrüchen und Fortschritten in der globalen Fertigungsindustrie eingeläutet.

