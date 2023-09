Der S&P 500 konnte in der Vorwoche zunächst bis in den Bereich von 4.520 Punkte ansteigen und dabei die obere Begrenzung der Ichimoku-Wolke im Tageschart bei aktuell 4.510 Punkten knapp überbieten. Damit notierte der S&P 500 direkt in der Widerstandszone um 4.500 bis 4.540 Punkte, mit der Ichimoku-Wolke im Tageschart und dem oberen Fibonacci-Fächer im Wochenchart. In der Folge prallte S&P 500 aber wieder nach unten ab. Am Vortag hieß es im Insight: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...