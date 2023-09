Der DAX hat die schwache Tageskerze vom Freitag mit dem langen oberen Schatten und dem kleinen Kerzenkörper am heutigen Montag bisher bestätigt. Aktuell zeigt sich der DAX mit einer weiteren schwachen Tageskerze und pendelt um die Unterstützung bei 15.800 Punkten. In der vorherigen Analyse zum DAX hieß es im Insight: "Der DAX steht aktuell auch unter dem Einfluss des großen Verfallstermins am heutigen Freitag. Dabei kann sich der Kassa-DAX nicht ...

