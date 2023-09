Mainz (ots) -Beim 3satFestival 2023 (15. - 22. September) auf dem Mainzer Lerchenberg wird in diesem Jahr wieder bestes Kabarett-, Comedy- und Musik-Programm geboten. Und für alle, die nicht live mit dabei sein können, bringt 3sat die Auftritte der Künstlerinnen und Künstler direkt im Anschluss ans 3satFestival ab 23. September auf den Bildschirm - immer zur besten Sendezeit ab 20.15 Uhr im TV sowie in der 3sat-Mediathek. 3sat zeigt alle Programme in Erstausstrahlung.Ausschnitte aus ihren Soloprogrammen präsentieren in diesem Jahr: Sarah Bosetti, Maxi Gstettenbauer, Andreas Rebers, Erwin Pelzig, Teresa Reichl, Berni Wagner, Luksan Wunder, Dirk Stermann, Eva Karl Faltermeier, Stefan Waghubinger, Alain Frei, GlasBlasSing, Fee Brembeck und Rainald Grebe. Die Programme sind am Samstag, 23., Sonntag, 24. und Samstag, 30. September, um 20.15 Uhr, sowie am Sonntag, 1. Oktober 2023, jeweils ab 20.15 Uhr in 3sat zu sehen.Mit der Musik geht es am Samstag, 14. Oktober 2023, weiter: Um 21.15 Uhr steht der britische Musiker Marlon Roudette nach fünfjähriger Pause, in der er vornehmlich Songs für andere Künstlerinnen und Künstler geschrieben und produziert hat, wieder auf der Bühne und präsentiert seine neue Musik auf dem 3satFestival. Am Samstag, 21. Oktober 2023, um 20.15 Uhr ist der deutsche Singer-Songwriter Michael Schulte zu sehen, der mit seinem Auftritt beim ESC in Lissabon und Songs wie "You Let Me Walk Alone" und "Back To The Start" bekannt wurde.Die Sendungen bis zum 1. Oktober stehen jeweils ab Sendedatum zwei Jahre in der 3sat-Mediathek (http://www.3sat.de) zur Verfügung; die Programme am 14. und 21. Oktober jeweils für ein Jahr.Das 3satFestival im TV:Samstag, 23. September 202320.15 Uhr Andreas Rebers: rein geschäftlich21.00 Uhr Stefan Waghubinger: Ich sag's jetzt nur zu Ihnen21.30 Uhr Alain Frei: All In22.00 Uhr Berni Wagner: Galápagos22.30 Uhr Luksan Wunder: WTFM 100, null23.00 Uhr GlasBlasSing: Happy HourSonntag, 24. September 202320.15 Uhr Erwin Pelzig: Der wunde PunktSamstag, 30. September 202320.15 Uhr Sarah Bosetti: Wer Angst hat, soll zuhause bleiben!21.00 Uhr Fee Brembeck: Erklär's mir, als wäre ich eine Frau21.30 Uhr Teresa Reichl: Obacht, i kann wos!22.00 Uhr Eva Karl Faltermeier: TAXI. Uhr läuft.22.30 Uhr Rainald Grebe: Die BandSonntag, 1. Oktober 202320.15 Uhr Maxi Gstettenbauer: Gute Zeit21.00 Uhr Dirk Stermann: ZusammenbrautSamstag, 14. Oktober 202321.15 Uhr: Marlon RoudetteSamstag, 21. Oktober 202320.15 Uhr: Michael SchulteKontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Jessica Zobel, ZDF-Kommunikation telefonisch unter: 06131 - 70-16293.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu den Sendungen erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/3satfestival) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenHier finden Sie ab 24. September Ausschnitte der Auftritte vom 3satFestival auf ZDFSatire (YouTube). (https://www.youtube.com/c/ZDFSatire)Hier finden Sie das Zelt- & TV-Programm in der 3sat-Mediathek. (http://www.3sat.de/3satfestival)3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5605786