In Folge auf den EZB-Zinsentscheid ist der DAX in der vergangenen Woche um knapp einen Prozent angesprungen. Allerdings ist die Euphorie der Anleger schnell verblasst und der deutsche Leitindex schwächer in die neue Handelswoche gestartet. Diese Entwicklung kam eher unerwartet, sagt Arthur Brunner von der ICF Bank. Im Interview mit DER AKTIONÄR TV schätzt er die aktuellen Bewegungen am Kapitalmarkt ein. Der Börsenmakler spricht über Belastungsfaktoren für den DAX sowie potenzielle Treiber. Im Fokus steht außerdem die US-Notenbank Federal Reserve. Welche geldpolitischen Maßnahmen vom Fed-Chef Jerome Powell am Mittwoch kommen könnten und mit welchen Folgen für die Börse, erfahren Sie in der Sendung.