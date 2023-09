Die Lenzing Gruppe hat gemeinsam mit project44 ein Verfahren zur Echtzeit-Lieferverfolgung von Containern eingeführt. Im Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen von Lenzing ermöglicht das Trackingsystem den Partnern entlang der Lieferkette auch einen besseren überblick über die CO2-Emissionen, betont der Fasern-Hersteller. In Kombination mit künstlicher Intelligenz (KI), GPS-Sensoren und Technologien für maschinelles Lernen kann Lenzing den Kunden nun genaue Echtzeit-Informationen zu den Faserbestellungen bereitstellen - vom Lieferstatus über den Standort der Container bis hin zur Verfolgung der Schiffsrouten und den voraussichtlichen Ankunftszeiten in Häfen weltweit. EVN leitet einen strukturierten Verkaufsprozess der WTE Wassertechnik GmbH ein. In der WTE ist das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...