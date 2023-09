Dass die Zahl der Geldautomatensprengungen beim Großteil der am stärksten betroffenen Bundesländer in den letzten Monaten - trotz entsprechender Aufrüstung der Institute - nicht (Hessen, Rheinland-Pfalz) bzw. nur leicht (NRW) zurückging, berichteten wir bereits vor Wochen (s. PLATOW v. 4.8.).Heute lud die hessische "Allianz Geldautomaten" zu einer Pressekonferenz in der Zentrale der Frankfurter Sparkasse, die Gründungsmitglied im Mai 2022 war. Dabei verwiesen der hessische LKA-Präsident, Andreas Röhrig, und der Präsident des Frankfurter Polizeipräsidiums, Stefan Müller, auf die erfolgreiche Festnahme von vier Tätern (einer entkam) infolge der Sprengung in Fechenheim. Maßgebend waren dabei die Vernebelungstechnik, das schnelle Warnsystem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...