QluPod AG als innovatives Start-up im Bereich Telemedizin gibt die Gründung eines neues Advisory Boards bekannt. In Zeiten steigender Gesundheitskosten und überfüllter Krankenhäuser und Arztpraxen erfährt der Bereich Telemedizin immer mehr Zulauf.

Um den Absatz am Markt zu steigern und um eine optimale Dienstleistung für Partner und Anwender sicherzustellen, hat die QluPod AG das Advisory Board gegründet. Die Beratungsstelle zur Unterstützung des Managements besteht zum einen aus Miguel Rocha de Moura von Iqoniko | Wir verbinden kapitale Interessen ( https://www.iqoniko.com/ ) als Experte in den Bereichen Investor Relation und Massnahmen zur Kapitalbeschaffung. Zum anderen verstärkt der renommierte Gesundheits-experte Prof. Dr. Atanas G. Atanasov mit seinem umfangreichen Fachwissen in den Bereichen Telemedizin und digitale Gesundheitsanwendungen das QluPod-Advisory Board.

Fachliches und mediales Experten Know-how für das Advisory Board

Prof. Dr. Atanasov verfügt über eine beeindruckende akademische Laufbahn und Qualifikationen, darunter einen Master-Abschluss in Biotechnologie, einen Doktortitel in Biochemie sowie eine Habilitation (Privatdozenten-Grad) in pharmazeutischer Biologie an der Universität Wien. Seine umfangreiche Forschungsarbeit umfasst mehr als 300 wissenschaftliche Veröffentlichungen in den Bereichen Molekularmedizin, digitale Gesundheit, offene Innovationen, Biotechnologie, Naturprodukte, Wissenschaftskommunikation und molekulare Pharmakologie.

Strategische Weichenstellung für die Zukunft

"Die Gründung des Advisory Boards ist ein wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass QluPod optimal auf die wachsende Nachfrage im Bereich Telemedizin und nach dem QluPod-Gesundheitsmonitor vorbereitet ist", betont Stephen Dando, Verwaltungsratspräsident des Unternehmens. "Die Expertise von Dr. Atanasov und den anderen Mitgliedern des Advisory Boards trägt dazu bei, unsere Fachkenntnisse und Medienpräsenz erheblich zu fördern und zu steigern."

Förderung von Innovationen im Gesundheitswesen

Als Chefredakteur der Fachzeitschrift CRBIOTECH und als bekannter Influencer im Bereich Biotech sind Prof. Dr. Atanasov die Fragen von Medizinern und Verbrauchern zur Komplexität von digitalen Gesundheitsanwendungen und in der Telemedizin bestens bekannt. Daher ist er neben Miguel Rocha de Moura eine wichtige Stütze des neu gegründeten Advisory Boards von QluPod, um die strategische Ausrichtung des Unternehmens im Bereich Telemedizin zu unterstützen. Ziel ist es, innovative Lösungen für die Gesundheitsbranche zu entwickeln und die Position von QluPod als Vorreiter im Bereich Telemedizin weiter auszubauen.

Über QluPod:

Die QluPod AG ist ein Start-up Unternehmen im Bereich Telemedizin und entwickelt innovative Lösungen, um die Betreuung von Patienten effizient und kostengünstig zu gestalten. Mit dem QluPod-Gerät und der dazugehörigen Software strebt das Unternehmen an, die Zukunft der Gesundheitsversorgung zu gestalten. Das Angebot richtet sich an Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, medizinische Fachkräfte sowie an Privatpersonen, die ihre Gesundheit eigenverantwortlich überwachen möchten.

Für weitere Informationen über die QluPod AG und unsere Produkte besuchen Sie unsere Webseite unter www.qlupod.com ( http://www.qlupod.com/ ).

Haftungsausschluss:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Soweit in diesem Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der QluPod AG zum Ausdruck und beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, welche die QluPod AG nach bestem Wissen vorgenommen hat, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der QluPod AG liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen Ereignissen und Entwicklungen abweichen können.

Aussender: QLUPOD AG Adresse: Industriestrasse 28, 9100 Herisau Land: Schweiz Ansprechpartner: Steve Dando Tel.: +41 71 510 05 45 E-Mail: ir@qlupod.com Website: qlupod.com

