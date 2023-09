Newark, Kalifornien (ots/PRNewswire) -TYAN®, ein Hersteller branchenführender Server-Plattformen und eine Tochtergesellschaft der MiTAC Computing Technology Corporation, gab heute die Verfügbarkeit neuer Single-Socket-Serverplattformen bekannt, die AMD EPYC Prozessoren der Serie 8004 unterstützen (https://www.tyan.com/EN/campaign/amd/amd_epyc_8004/). Diese Plattformen sind speziell für Cloud-Dienste und intelligente Edge-Implementierungen konzipiert und bieten gleichzeitig niedrigere Betriebskosten und eine beeindruckende Energieeffizienz."Die CPUs der AMD EPYC 8004 Serie bieten eine großartige Kombination aus beeindruckender Leistung und optimierten Plattformkomponenten, die es uns ermöglichen, geschäftsrelevante Serverkonfigurationen für unsere Kunden zu entwickeln", so Eric Kuo, Vice President der Server Infrastructure Business Unit bei MiTAC-Computertechnologie. "Die innovative Serverplattform von TYAN, die von CPUs der Serie EPYC 8004 angetrieben wird, ermöglicht es uns, unseren Kunden kosteneffiziente Lösungen anzubieten und gleichzeitig in neue Märkte zu expandieren.""Mit den neuen Prozessoren der AMD EPYC 8004 Serie erweitern wir die bewährte hocheffiziente 'Zen4c'-Kernarchitektur auf CPUs mit geringerer Kernzahl und deutlich niedrigerem TDP-Bereich", so Lynn Comp, Corporate Vice President, Server Product and Technology Marketing, AMD. "Mit dieser Effizienz und Leistung können Systementwickler neue Single-Socket-Formfaktoren schaffen, die sowohl für traditionelle Rechenzentren als auch für verschiedene Edge-Server-Implementierungen geeignet sind."TYANs neueste Cloud-Edge-Plattformen nutzen die volle Leistungsfähigkeit der fortschrittlichen AMD EPYC-Prozessoren der Serie 8004, die speziell für eine robuste Leistung bei gleichzeitig optimiertem Energieverbrauch entwickelt wurden. Das Tomcat CX S8040 (https://www.tyan.com/Motherboards_S8040_S8040GM4NE-2T) ist ein Single-Socket-Server-Motherboard im ATX-Formfaktor (12" x 9,6") und bietet acht DDR5-DIMM-Steckplätze, vier PCIe 5.0 x16-Steckplätze, MCIO-Anschlüsse, die bis zu sechs NVMe-U.2-Geräte unterstützen, und zwei NVMe M.2-Steckplätze. Dieses Motherboard wurde speziell für Anbieter von Video-Streaming-Diensten entwickelt und ermöglicht die Erstellung von CDN-Appliances (Content Distribution Network). Diese hochmodernen Geräte gewährleisten die schnelle Bereitstellung von nahtlosen Video-Streaming-Inhalten.Darüber hinaus führen wir den Transport CX GC73A B8046 (https://www.tyan.com/ZH_Barebones_GC73AB8046_B8046G73AE12HR) ein, einen 1U-Single-Socket-Cloud-Server, der Unterstützung für 12 DDR5-DIMM-Steckplätze, zwei PCIe 5.0 x16-Steckplätze und einen einzelnen OCP v3.0-LAN-Mezzanine-Steckplatz bietet. Der GC73A-B8046 ist ein All-Flash-Server und bietet eine Konfiguration mit bis zu zwölf 2,5-Zoll NVMe U.2-Laufwerksschächten. Darüber hinaus handelt es sich um einen GPU-Server, der eine doppelt breite GPU-Karte für Cloud-Gaming-Anwendungen aufnehmen kann.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2209538/TYAN_s_new_edge_and_cloud_server_platforms_with_AMD_EPYC_8004_Series_processors_are_purpose_built_to.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tyan-setzt-neue-amd-epyc-prozessoren-der-8004-serie-fur-vielfaltige-cloud--und-edge-server-anwendungen-ein-301930420.htmlPressekontakt:Fenny Chen,fenny.chen@mic.com.twOriginal-Content von: MiTAC Computing Technology Corporation/ Server Infrastructure Business Unit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100093066/100911390