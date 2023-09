Bodenheim (ots) -Am kommenden Samstag, 23. September, ist es so weit: Ab 16 Uhr stellen sich die zwölf Kandidatinnen der diesjährigen Wahl der 75. Deutschen Weinkönigin im Saalbau in Neustadt an der Weinstraße.Nach intensiven Wochen der Vorbereitung gilt es für die jungen Fachfrauen im ersten Wahlgang, komplexe Fragen rund um die Weinbereitung, das Weinmarketing und zum Umgang mit Wein kompetent und präzise zu beantworten. Organisiert wird die Vorentscheidung alljährlich vom Deutschen Weininstitut (DWI). Am Ende entscheidet eine rund 70-köpfige Fachjury, wer die fünf Kandidatinnen sein werden, die ins Finale am 29. September einziehen.Auf der Bühne im Neustadter Saalbau wird SWR-Moderator Holger Wienpahl den Kandidatinnen in bewährter Manier zur Seite stehen.Wer sich ein Bild von den zwölf Kandidatinnen machen möchte, findet ausführliche Porträts auf der Homepage der Deutschen Weinkönigin (https://www.deutscheweinkoenigin.de/wahl-20232024/kandidatinnen/) sowie Video-Porträts (https://www.swrfernsehen.de/weinkoenigin/index.html) auf der SWR Webseite.Live miterlebenAuf beiden Wahlveranstaltungen werden die Kandidatinnen wieder von vielen hundert Fans lautstark unterstützt. Es besteht noch die Möglichkeit, diese Stimmung live mitzuerleben, einige Tickets sind noch erhältlich (https://www.neustadt.eu/Startseite/Wahl-und-Kr%C3%B6nung-der-Deutschen-Weink%C3%B6nigin-Finale.php?object=tx,2636.167&ModID=11&FID=2636.6328.1&NavID=2636.1&NavID=2636.139.1).Darüber hinaus kann man die Vorentscheidung am kommenden Samstag ab 16 Uhr im Livestream auf deutscheweine.de sowie swr.de/weinkoenigin (https://www.swrfernsehen.de/weinkoenigin/index.html) mitverfolgen. Zudem wird sie zeitversetzt am Sonntag, 24. September um 14:00 Uhr im SWR-Fernsehen ausgestrahlt. Die finale Wahlgala am 29. September überträgt der SWR live ab 20.15 Uhr sowohl im TV als auch online.Pressekontakt:Deutsches WeininstitutErnst BüscherPlatz des Weines 255294 BodenheimTel: 06135 9323-156E-Mail:ernst.buescher@deutscheweine.dewww.deutscheweine.deOriginal-Content von: Deutsches Weininstitut GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40284/5605926