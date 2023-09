© Foto: Jeff Chiu/AP/dpa



Warren Buffett hat sich lange Zeit dem iPhone verweigert - bis er 2016 seine erste Milliardeninvestition in den Konzern tätigte. Heute ist Apple das wertvollste Asset von Berkshire Hathaway.

Apple ist das Rückgrat von Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway: Das Orakel von Omaha besitzt 916 Millionen Apple-Papiere im Wert von insgesamt 160 Milliarden US-Dollar. Damit macht Apple heute nicht nur fast 50 Prozent an Berkshires Aktienportfolio aus. Buffett gehören knapp sechs Prozent aller ausstehenden Apple-Aktien und er ist damit der größte individuelle Investor des Konzerns nach börsengehandelten Indexfonds. Bis dahin war es allerdings ein langer Weg.

Buffett kaufte seine ersten Apple-Aktien im ersten Quartal 2016. Zum damaligen Zeitpunkt trug er selbst noch ein billiges 20-Dollar-Klapphandy von Samsung in der Hosentasche. In einem CNBC-Interview erinnert er sich an Momente zurück, in denen ihm bewusst wurde, wie besonders das iPhone ist: Immer wenn er mit seinen Urenkeln und Freunden essen war, starrten diese wie gebannt auf ihre iPhone-Bildschirme. Ein Gespräch sei kaum möglich gewesen. Noch dazu fiel ihm immer deutlich auf, dass die überwiegende Anzahl an Apple-Kunden ihre Telefone alle paar Jahre aufrüsten. "Die Kontinuität des Produkts ist enorm, und das Ausmaß, in dem sich das Leben [der Kunden] darum dreht, ist enorm", so Buffett. Der iPhone-Bildschirm sei die "wertvollste Immobilie der Welt" und besser als jedes andere Berkshire-Investment.

Buffett sollte wie so oft recht behalten: Sein Gewinn über die Jahre beläuft sich mittlerweile auf weit über 100 Milliarden US-Dollar. Zu verdanken hat er das neben Apples fulminanter Kurs-Rally den gigantischen Aktienrückkauf-Programmen unter CEO Tim Cook: Apple genehmigte den Rückkauf von Stammaktien im Wert von bis zu 90 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 und erneut im Jahr 2023. Durch die Rückkäufe schrumpft die Zahl der ausstehenden Anteilsscheine, was Berkshires Anteil am Konzern stetig erhöht. Außerdem verdient Buffetts Konglomerat im Schnitt 775 Millionen US-Dollar an Dividenden - pro Jahr.

Die Apple-Aktie hat sich seit Jahresbeginn um 33 Prozent verteuert. Eine zwischenzeitliche Korrektur war unter anderem auf einen Umsatzrückgang im jüngsten Quartal zurückzuführen. Der Blick nach vorne scheint aber vielversprechend: Apple hat vor wenigen Tagen den Vorverkauf für das iPhone 15 gestartet und darf sich Medienberichten zufolge über eine rege Nachfrage freuen. Insbesondere die Vorbestellungen für die teureren Modelle iPhone 15 Pro und Pro Max scheinen gut zu laufen und Lieferzeiten sich teilweise bereits bis in den November zu erstrecken.

