Crayon, ein weltweit führender Anbieter von Innovationen und IT-Serviceleistungen, wurde im neuesten Gartner Magic Quadrant für Software Asset Management Managed Servicesi als Leader eingestuft.

"Es ist für uns eine große Ehre, im Leaders Quadrant positioniert zu sein", so Melissa Mulholland, CEO von Crayon. "Diese enorme Anerkennung zeugt für das umfassende Know-how und für die Erfahrung unseres Teams bei der Bereitstellung von Software Asset Management-Dienstleistungen. Das Fachwissen haben wir uns in mehr als 20 Jahren durch unseren Fokus darauf, unsere Kunden immer an erste Stelle zu setzen, angeeignet. Dies prägt unseren branchenführenden Ansatz, alle Unternehmen unabhängig von Größe, Branche oder Komplexität zu unterstützen."

Software ist bei den meisten Unternehmen einer der drei wichtigsten Investitionsbereiche. Daher verwundert es nicht, dass die Optimierung der IT-Kosten bei der Vorstandsebene und bei den Mitgliedern der Führungsebene ganz oben auf der Agenda steht. Das umfassende Serviceportfolio von Crayon in Kombination mit dem weltweiten Fachwissen von mehr als 420 SAM-Beratern und mit einer noch größeren Anzahl von Lizenzierungsexperten stellt sicher, dass wir eine Vielzahl von Nutzungsmöglichkeiten bieten können. Wir sind in der Lage, Kunden in aller Welt zu bedienen und ein breites Spektrum an Softwareherstellern abzudecken.

Bei Crayon ist man sehr stolz darauf, im Magic Quadrant von Gartner positioniert zu sein. Der Bericht wird als hervorragende und nützliche Ressource betrachtet, mit welcher Unternehmen fundierte Entscheidungen bei der Auswahl eines SAM Managed Services Partners treffen können.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. bzw. seinen Tochtergesellschaften in den USA und international, und MAGIC QUADRANT ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. bzw. seinen Tochtergesellschaften. Sie werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner unterstützt keine der in seinen Forschungspublikationen dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und empfiehlt Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen zu wählen. Die Forschungspublikationen von Gartner spiegeln die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wider und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Garantie in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jedweder Garantie der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Gartner, Magic Quadrant for Software Asset Management Managed Services, 5. September 2023, Yoann Bianic et. al.

i Gartner: Magic Quadrant for Software Asset Management Managed Services. Autoren: Yoann Bianic, Stephen White sowie Yolanda Harris, Jaswant Kalay, 5. September 2023

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230911303529/de/

Contacts:

Melanie Coffee

VP für PR und Communications

melanie.coffee@crayon.com

Tel. +47 46 748648