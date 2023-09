Angesichts stark gesunkener Preise für Solarmodule machen sich erneut Rufe nach Zöllen breit. Im Kommentar erinnert sich Karl-Heinz Remmers zurück an die Zeit von 2009 bis 2013 und rekonstruiert den Zerfall von 80.000 Arbeitsplätzen in der Solarbranche - trotz oder vielleicht gerade wegen der Zölle auf Module und Vormaterialien.Am 3.9.2018, also im September vor fünf Jahren, endeten die Zölle und Mindestpreisregelungen der EU für Solarprodukte aus China. Die Erfahrung war desaströs, und trotzdem sieht es so aus, dass nun, mit fünf Jahren Abstand, Teile der Solarbranche und der Politik sich wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...