Rochester Electronics, LLC und Semtech Corporation haben sich zusammengeschlossen, um ihren Kunden eine breite Palette von Mixed-Signal-Lösungen und einen kontinuierlichen Channel-Support für aktive und End-of-Life (EOL)-Bauteile zu bieten, die auf Produkte und Anwendungen mit langen Lebenszyklen ausgerichtet sind und mit Semtechs Engagement für die Bedürfnisse der weltweiten Kunden übereinstimmen.

Semtech blickt auf eine beeindruckende Geschichte als Hersteller von hochzuverlässigen Produkten zurück, die bis ins Jahr 1960 zurückreicht, und hat sich zu einem multinationalen Technologieinnovator entwickelt, der differenzierte, bahnbrechende analoge und Mixed-Signal-Halbleiter anbietet. Durch die Aufrechterhaltung außergewöhnlicher Qualitätsstandards bietet Semtech einen konstanten Wert und gewährleistet ein hohes Maß an Kundenzufriedenheit.

Rochester Electronics ist die weltweit größte kontinuierliche Quelle für Halbleiter und bietet 100 autorisierte, rückverfolgbare, zertifizierte und garantierte Geräte. Rochester konzentriert sich darauf, die Verfügbarkeit veralteter Produkte zu verlängern und gleichzeitig Unterstützung für Produkte mit aktivem Lebenszyklus zu bieten.

Als Teil des anfänglichen Bestandspakets hat Rochester 12 Millionen Einheiten von Semtech-Produkten erhalten, darunter eine vielfältige Auswahl an Leistungsmanagement-Komponenten, LED-Treibern, Filtern, TVS/ESD-Schutzvorrichtungen, Näherungssensoren, E/A-Port-Erweiterungen und RF-Transceivern.

"Rochester begrüßt die Möglichkeit, Semtechs breites Portfolio an Mixed-Signal-Lösungen anbieten zu können. Dieses Angebot stärkt die Position von Rochester auf dem Markt, indem es uns ermöglicht, eine breite Palette von globalen Marktsektoren zu bedienen, und wir freuen uns darauf, die Beziehung zu unseren weltweiten Kunden weiter auszubauen."

- Mark Gohr, Rochester Electronics Director of Supplier Development, Americas

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Rochester Electronics, das nun eine Auswahl von Semtechs umfassendem Portfolio an Mixed-Signal-Halbleiterlösungen anbieten wird. Rochester Electronics ist ein branchenführender Anbieter von Halbleiterprodukten und -lösungen aus kontinuierlicher Quelle, der von mehr als 70 führenden Halbleiterherstellern autorisiert ist und ein umfangreiches Sortiment an End-of-Life-Halbleitern (EOL) anbietet. Die Zusammenarbeit mit Rochester ist für unsere Kunden von großem Wert, da sie langlebige Anwendungen unterstützt und die Produktlebenszyklen verlängert."

- Hieu Duong, Senior Director of Global Channel Sales, Semtech

Über Rochester Electronics

Rochester Electronics ist die weltweit größte kontinuierliche Quelle für Halbleiter zu 100 autorisiert von über 70 führenden Halbleiterherstellern.

Als Originalhersteller und lagerhaltender Vertreiber von Halbleitern hält Rochester über 15 Milliarden Produkte vorrätig, verteilt auf über 200.000 Artikelnummern, und bietet somit das weltweit größte Sortiment an EOL-Halbleitern und das breiteste Angebot an aktiven Halbleitern.

Als lizenzierter Hersteller von Halbleitern hat Rochester über 20.000 Produkte hergestellt. Mit mehr als 12 Milliarden Chips im Bestand ist Rochester in der Lage, mehr als 70.000 Produkttypen herzustellen. Rochester bietet ein komplettes Angebot an Fertigungsdiensten wie Design, Waferfabrikation, Assemblierung, Testen, Qualität und IP-Archivierung durch die Bereitstellung von Einzellösungen bis hin zur schlüsselfertigen Produktion, was eine kürzere Produkteinführungszeit ermöglicht.

Rochester ist die Semiconductor-Lifecycle-Lösung. Kein anderes Unternehmen bietet eine solche Vielfalt an Produkten, Mehrwertleistungen und Fertigungslösungen wie Rochester an.

Unser Direktvertrieb und unser Supportpersonal sind auf allen wichtigen Märkten präsent, und unser Netz regionaler und global autorisierter Vertriebspartner ist telefonisch oder über E-Commerce-Plattformen jederzeit und überall erreichbar.

Weitere Informationen finden Sie bei einem Besuch unserer Website unter: www.rocelec.de

Über Semtech

Semtech Corporation (Nasdaq: SMTC) ist ein Anbieter von Hochleistungshalbleitern, IoT-Systemen und Cloud-Konnektivitätsdiensten, der sich der Bereitstellung hochwertiger Technologielösungen verschrieben hat, die einen intelligenteren, besser vernetzten und nachhaltigeren Planeten ermöglichen. Seine globalen Teams unterstützen Lösungsarchitekten und Anwendungsentwickler bei der Entwicklung bahnbrechender Produkte für den Infrastruktur-, Industrie- und Verbrauchermarkt.

Um mehr über Semtech-Technologie zu erfahren, besuchen Sie semtech.com oder folgen Sie auf LinkedIn oder Twitter.

Semtech und das Semtech-Logo sind eingetragene Marken oder Dienstleistungsmarken der Semtech Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften.

