Strategische Investitionen unterstützen unternehmensweites globales Wachstum, steigern die betriebliche Effizienz und erhöhen den Wert für den Kunden.

Stem (NYSE: STEM), ein weltweit führender Anbieter von Software und Dienstleistungen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) für umweltfreundliche Energie, hat heute ein neues, hochmodernes Büro im Cyber Hub in Gurgaon (Indien) eröffnet. Mit dem globalen Center of Excellence des Unternehmens investiert Stem in die Region, um Kunden auf der ganzen Welt zu unterstützen und gleichzeitig die Operational Excellence in kritischen Bereichen wie Softwareentwicklung, Kundenbetrieb, Datenwissenschaft und Technologie zu fördern. Die Kapazität der derzeit 42.000 Quadratfuß (ca. 3.900 Quadratmeter) großen Fläche bietet im Rahmen von Stems Wachstumsplänen das Potenzial sich zu verdoppeln.

Sushain Sharma, Managing Director (Indien) von Stem, sagte: "Wir freuen uns sehr über die Eröffnung unseres Center of Excellence in Gurgaon, Indien. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit dieser neuen Niederlassung unseren Betrieb stärken und unseren Kunden einen besseren Service bieten. So können wir Innovationen für unsere Kunden beschleunigen. Unsere wachsende Präsenz in Indien hilft Stem, einen 24/7-Kundenservice für alle Regionen anzubieten, und gibt uns die Möglichkeit, den Übergang zu sauberer Energie mit einigen der fähigsten Mitarbeiter in diesem Bereich voranzutreiben."

Stem Indien hat in den letzten zwei Jahren ein erhebliches Wachstum verzeichnet und stellt nun etwa 23 der weltweiten Belegschaft des Unternehmens. Mit erstklassigen akademischen Einrichtungen und der viertgrößten installierten Kapazität für erneuerbare Energien in der Welt ist Indien eine Drehscheibe für Spitzentalente in den Bereichen Technik und erneuerbare Energien. Zusammen mit dem Rest seines globalen Teams kann Stem diesen kollektiven Vorteil für seine Kunden nutzen und den Übergang zu sauberer Energie durch Zusammenarbeit, Innovation und beispiellose Fachkompetenz im Energiebereich anführen.

Das Büro befindet sich in einem der gefragtesten Technologiezentren Indiens und ist in einem Gebäude untergebracht, das auf Produktivität, Kreativität und Zusammenarbeit ausgerichtet ist und eine LEED-Zertifizierung der Stufe Platin aufweist. Die Anbindung an gut vernetzte öffentliche Verkehrsmittel ermöglicht einen nachhaltigeren Pendelverkehr von und nach Delhi und macht das neue Büro von Stem zu einem idealen Standort für die Arbeit und Zusammenarbeit seiner Teams.

Über Stem

Stem bietet umweltfreundliche Lösungen und Dienstleistungen, die entwickelt wurden, um den wirtschaftlichen, ökologischen und Resilienzwert von Energieanlagen und Portfolios zu optimieren. Die führende durch künstliche Intelligenz (KI) gestützte Analyseplattform Athena® von Stem versetzt Unternehmen in die Lage, den Mehrwert umweltfreundlicher Energieanlagen in großem Maßstab zu erschließen und freizusetzen. Leistungsstarke Anwendungen, darunter PowerTrack von AlsoEnergy, vereinfachen und optimieren das Anlagenmanagement und integrieren ein Ökosystem von Eigentümern, Entwicklern, Anlagen und Märkten. Stem bietet darüber hinaus integrierte Partnerlösungen, die eine Verbesserung der Renditen bei Energieprojekten bewirken können, einschließlich der Integration von Speichermöglichkeiten und Aufladung von Solar- und Elektrofuhrparkfahrzeugen. Weitere Informationen unter www.stem.com.

