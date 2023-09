DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2023/2025 - Zwischenmeldung 11

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

München (pta/18.09.2023/17:00) - Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Im Zeitraum vom 11. September 2023 bis einschließlich 17. September 2023 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 154.356 Stamm- und 31.970 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2023/2025 erworben.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Stammaktien (DE0005190003)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 11.09.2023 899 96,4650 AQUIS (AQEU) 11.09.2023 6.973 96,4704 CBOE Europe (CEUX) 11.09.2023 1.860 96,4557 Turquoise (TQEX) 11.09.2023 7.967 96,4829 Xetra 12.09.2023 3.021 96,5735 AQUIS (AQEU) 12.09.2023 12.969 96,5209 CBOE Europe (CEUX) 12.09.2023 3.259 96,5233 Turquoise (TQEX) 12.09.2023 16.185 96,6119 Xetra 13.09.2023 618 96,9468 AQUIS (AQEU) 13.09.2023 13.509 96,8431 CBOE Europe (CEUX) 13.09.2023 2.451 96,9216 Turquoise (TQEX) 13.09.2023 4.645 96,8238 Xetra 14.09.2023 5.479 95,6944 AQUIS (AQEU) 14.09.2023 42.163 95,6026 CBOE Europe (CEUX) 14.09.2023 12.595 95,6101 Turquoise (TQEX) 14.09.2023 19.763 95,7037 Xetra 15.09.2023 - - -

Vorzugsaktien (DE0005190037)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 11.09.2023 1.075 88,5977 AQUIS (AQEU) 11.09.2023 2.058 88,5838 CBOE Europe (CEUX) 11.09.2023 376 88,6000 Turquoise (TQEX) 11.09.2023 4.688 88,5645 Xetra 12.09.2023 248 88,4198 AQUIS (AQEU) 12.09.2023 1.025 88,4016 CBOE Europe (CEUX) 12.09.2023 49 88,5000 Turquoise (TQEX) 12.09.2023 2.169 88,4216 Xetra 13.09.2023 277 88,9783 AQUIS (AQEU) 13.09.2023 1.454 88,9732 CBOE Europe (CEUX) 13.09.2023 165 89,0527 Turquoise (TQEX) 13.09.2023 3.126 88,8717 Xetra 14.09.2023 354 88,0175 AQUIS (AQEU) 14.09.2023 2.375 87,9179 CBOE Europe (CEUX) 14.09.2023 369 87,8752 Turquoise (TQEX) 14.09.2023 12.162 87,9012 Xetra 15.09.2023 - - -

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: http://www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Der Vorstand

(Ende)

Aussender: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Adresse: Petuelring 130, 80788 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Adam Sykes, Leiter Investor Relations Tel.: +49 89 382-25387 E-Mail: adam.sykes@bmw.de Website: www.bmwgroup.com

ISIN(s): DE0005190003 (Aktie), DE0005190037 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

