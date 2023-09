Im Rahmen des Deals erwirbt Pharmanovia 11 Marken auf dem Gebiet ZNS, darunter Frisium® (Clobazam) und Gardenal® (Phenobarbital)

Das Portfolio ist in über 60 Märkten verfügbar und erweitert unser ZNS-Geschäft in Brasilien, Südafrika, Frankreich und Italien

Ein starkes ZNS-Franchise passt zum bestehenden Neurologie-Portfolio und zu Pharmanovias kommerziellen Kompetenzen

Pharmanovia, ein weltweit tätiges Pharmaunternehmen, das neuartige Medikamente vermarktet und den Lebenszyklus etablierter Medikamente revitalisiert, verlängert und erweitert, hat heute die Erweiterung seines Neurologie-Portfolios durch die Übernahme von 11 Marken auf dem Gebiet des zentralen Nervensystems (ZNS) von dem globalen Gesundheitsunternehmen Sanofi bekannt gegeben.

Die Marken decken vier Therapiebereiche mit nach wie vor ungedecktem Bedarf im Zusammenhang mit ZNS-Erkrankungen ab Psycholeptika, Anxiolytika, Antiepileptika und Antipsychotika.

Clobazam gehört zu der Medikamentenklasse der Benzodiazepine und kann zur Behandlung von Angstzuständen mit oder ohne Schlaflosigkeit oder bei bestimmten psychiatrischen Erkrankungen bei ausgewählten Patienten eingesetzt werden.1 Zu den übernommenen Marken gehören Frisium®, Sentil®, Urbanyl®, Urbanil®, Urbanol®, Urbadan®, Noiafren® und Castilium®*. Frisiumeignet sich auch als ergänzende Therapie bei Epilepsie.1

Phenobarbital (Handelsname: Gardenal®*) wird als Antikonvulsivum zur Behandlung jeglicher Form von Epilepsie mit Ausnahme von Absence-Anfällen eingesetzt.2

Cyamemazine (Handelsname: Tercian®*) wird zur Behandlung bestimmter Arten von psychotischen Zuständen, Angstzuständen bei Patienten, bei denen andere Behandlungen nicht angeschlagen haben, sowie bei einigen Arten von Depressionen in Kombination mit einem anderen Antidepressivum eingesetzt.3

Prochlorperazin (Handelsname: Stemetil®*) wird zur Behandlung von Schwindel, Übelkeit und Erbrechen aufgrund verschiedener Ursachen eingesetzt. Es kann auch bei anderen Krankheitsbildern wie Schizophrenie, akuter Manie und als Ergänzung zur kurzfristigen Behandlung von Angstzuständen eingesetzt werden.4,5

Dr. James Burt, CEO von Pharmanovia, kommentierte: "Die Entscheidung von Sanofi, dieses etablierte ZNS-Portfolio mit führenden Marken wie Frisium® und Gardenal® an Pharmanovia zu verkaufen, ist Ausdruck der Anerkennung unserer Expertise auf dem Gebiet der Neurologie, unserer Kompetenzen im Bereich des Lebenszyklusmanagements und unseres Rufs, ein zuverlässiger Desinvestitionspartner zu sein. Wir freuen uns darauf, unser Wissen und unsere globale Plattform einzusetzen, um sicherzustellen, dass diese wichtigen Medikamente nicht nur weiterhin den Millionen von Patienten, die sie benötigen, zur Verfügung stehen, sondern dass sie durch unser Lifecycle-Management auch weiterhin den Bedürfnissen der Patienten entsprechend weiterentwickelt werden."

"Durch diese Übernahme erhöhen wir nicht nur unsere geografische Reichweite, sondern erwerben auch Produkte, die klare Synergien mit unserem bestehenden Portfolio und den zentralen Subtherapieschwerpunkten psychische Gesundheit und Epilepsie aufweisen, wo weiterhin ein erheblicher ungedeckter Bedarf besteht."

Anmerkungen für die Redaktion

*Nicht alle Indikationen sind für jeden Markt zugelassen. Wir empfehlen Ihnen, für die lokalen Indikationen die lokale Zulassung zu prüfen. Tercian ist nur in Frankreich erhältlich.

Über Pharmanovia

Pharmanovia ist ein globales Unternehmen mit Schwerpunkt auf Lifecycle-Management im Gesundheitswesen. Unser Ziel ist es, Medikamente zukunftstauglich zu machen, um das Leben von Patienten weltweit zu verbessern.

Wir tun die ds, indem wir etablierte Medikamente durch die Wiederentdeckung, Wiederverwendung oder Umgestaltung ikonischer Marken verbessern. Unser Ziel ist dabei, die Behandlungsergebnisse und -erfahrungen der Patienten sowohl durch eigene Entwicklungen als auch durch strategische Partnerschaften zu verbessern.

Mit einem vielfältigen und wachsenden Team in weltweit mehr als 160 Ländern liefern wir qualitativ hochwertige, ethisch vertretbare und nachhaltige Lösungen in unseren vier wichtigen Therapiebereichen: Endokrinologie, Neurologie, Herz-Kreislauf und Onkologie.

Weitere Informationen über Pharmanovia erhalten Sie unter www.pharmanovia.com

Über Sanofi

Sanofi ist ein innovatives, global agierendes Healthcare-Unternehmen, das nur ein Ziel verfolgt: die Wunder der Wissenschaft zu nutzen, um das Leben der Menschen zu verbessern. Die Mitarbeiter von Sanofi arbeiten in rund 100 Ländern daran, die medizinische Versorgung zu verändern und das Unmögliche möglich zu machen. Sanofi stellt Millionen von Menschen auf der ganzen Welt potenziell lebensverändernde Behandlungsmöglichkeiten und lebensrettenden Impfschutz bereit und rückt dabei Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung in den Mittelpunkt seiner Ambitionen.

Sanofi ist an der EURONEXT: SAN und NASDAQ: SNY gelistet.

