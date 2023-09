DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan blieben die Börsen wegen des Feiertages "Tag der Ehrung der Alten" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.14 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD* EuroStoxx50 4.245,88 -1,1% +11,9% Stoxx50 3.984,09 -0,9% +9,1% DAX 15.727,12 -1,0% +13,0% FTSE 7.649,57 -0,8% +3,5% CAC 7.276,14 -1,4% +12,4% DJIA 34.686,55 +0,2% +4,6% S&P-500 4.459,99 +0,2% +16,2% Nasdaq-Comp. 13.726,80 +0,1% +31,2% Nasdaq-100 15.241,11 +0,3% +39,3% Nikkei-225 0,00 0% +28,5% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 129,89 -38 *bezogen auf Schlusskurs des Vortages

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 91,94 90,77 +1,3% +1,17 +17,4% Brent/ICE 94,69 93,93 +0,8% +0,76 +15,3% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 34,40 36,48 -5,7% -2,08 -55,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.928,79 1.923,83 +0,3% +4,96 +5,8% Silber (Spot) 23,16 23,04 +0,5% +0,13 -3,4% Platin (Spot) 936,48 930,80 +0,6% +5,68 -12,3% Kupfer-Future 3,74 3,77 -0,8% -0,03 -2,1%

Die Notierungen für WTI und Brent legen um bis zu 1,3 Prozent zu. Der WTI-Kontrakt "versucht, sich oberhalb der Marke von 90 Dollar pro Barrel zu etablieren", sagt Tim Waterer, leitender Marktanalyst bei KCM Trade. Die Entscheidung Saudi-Arabiens, die Produktion ab Juli um 1 Million Barrel pro Tag zu drosseln, hat wesentlich zum Anstieg des Rohölpreises beigetragen. Die Kürzung wurde kürzlich bis zum Jahresende verlängert, und auch Russland hat seine Fördermengen im gleichen Zeitraum um 300.000 Barrel pro Tag gesenkt.

Der Goldpreis profitiert von den leichten fallenden Renditen und dem etwas schwächeren Dollar. Der Preis für die Feinunze steigt um 0,3 Prozent.

FINANZMARKT USA

Weiter hohe Renditen, steigende Ölpreise und eine verbreitete Zurückhaltung vor den Notenbank-Entscheidungen im Wochenverlauf lassen die Wall Street am Montag nur leicht steigen. Die Aktie von Walt Disney zeigt sich wenig verändert. Chief Information Officer Diane Jurgens hat das Unternehmen verlassen, berichtete das Wall Street Journal. Die Aktie von MariaDB legt um 12,7 Prozent zu. Die Risikokapitalgesellschaft Runa Capital hat ein Angebot zur Übernahme des Datenbank-Unternehmens für 56 Cents je Aktie in bar abgegeben. Five Point Holdings (+0,6%) hat Kim Tobler zum Finanzchef ernannt. Das Unternehmen sagte, dass Tobler seit 2016 als Vice President für Treasury and Tax für Five Point tätig war.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Schwächer - Damit bleibt die Lage angesichts hoher Ölpreise und der damit einhergehenden Sorge einer weiterhin hohen Inflation und wieder leicht steigender Renditen am langen Ende labil. Nach einer Umsatzwarnung ging es für Nordic Semiconductor an der Börse Oslo um knapp 10 Prozent nach unten. Der Sektor-Index der europäischen Technologiewerte verlor 1,4 Prozent und gehörte damit zu den Verlierern des Tages. Eine Umsatz- und Margenwarnung des Werbe- und Marketingsdienstleisters S4 Capital ließ die Aktie um über 21 Prozent einbrechen. Die Branche leidet unter der Ausgabenzurückhaltung der Kunden angesichts des schwachen Konsumklimas. WPP verloren 2,6, JCDecaux 3,7 und Publicis 2,0 Prozent. Mit Abschlägen von 12 Prozent quittierten die Anleger den Strategieplan der Societe Generale. Die Societe Generale hat nach Einschätzung der Analysten der LBBW wenig ambitionierte Mittelfristziele präsentiert. Schott Pharma gab weitere Details zum Börsengang bekannt. Die Aktien werden in der Bookbuildingsspanne 24,50 bis 28,50 Euro angeboten und können von Dienstag bis zum Mittwoch nächster Woche gezeichnet werden. Der Handelsstart ist dann für den Donnerstag kommender Woche geplant.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:20 Fr, 17:28 % YTD EUR/USD 1,0690 +0,2% 1,0676 1,0675 -0,1% EUR/JPY 157,86 +0,2% 157,54 157,76 +12,5% EUR/CHF 0,9585 +0,2% 0,9565 0,9563 -3,2% EUR/GBP 0,8621 +0,1% 0,8607 0,8607 -2,6% USD/JPY 147,67 -0,1% 147,57 147,80 +12,6% GBP/USD 1,2399 +0,1% 1,2403 1,2403 +2,5% USD/CNH (Offshore) 7,2919 +0,2% 7,2850 7,2762 +5,3% Bitcoin BTC/USD 27.304,28 +3,1% 26.690,42 26.271,40 +64,5%

Der Dollar zeigt sich nach den jüngsten Aufschlägen etwas leichter, der Dollar-Index verliert aktuell 0,2 Prozent. Laut Capital Economics beginnen sich die mittelfristigen Aussichten des US-Dollar einzutrüben. Das Research-Haus geht davon aus, dass die Disinflation - eine Verlangsamung der Inflation - in den USA weiter fortgeschritten sei als in Europa, so dass die Federal Reserve die Zinsen etwas früher und die Europäische Zentralbank etwas später als Mitte 2024 senken dürfte.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend schwächer - Von den US-Börsen kamen schwache Vorgaben. Dort hatte unter anderem der Streik in der US-Autoindustrie die Stimmung gedrückt. Die Blicke richteten sich bereits auf den Zinsentscheid der US-Notenbank zur Wochenmitte, hieß es im Handel. Die Anleger dürften sich zunehmend zurückhalten. Der Hang-Seng-Index in Hongkong lag im späten Handel 1,1 Prozent zurück. Schanghai (+0,3%) widersetzte sich der Abwärtstendenz. In China hatten zuletzt insbesondere Zinssenkungen der People's Bank of China die Stimmung etwas aufgehellt. Einmal mehr extrem volatil ging es bei der Aktien des Krisen-Immobilienunternehmens Evergrande zu. Nach einem Absturz um 25 Prozent im Frühhandel lag der Kurs zuletzt 1,6 Prozent im Minus. Behörden hatten am Samstag mitgeteilt, dass Mitarbeitern der Finanztochter Evergrande Wealth Management festgenommen worden seien. An der Börse in Seoul gab der Kospi 1,0 Prozent nach. Chipaktien litten unter Sorgen über eine langsame Nachfrageerholung nach Berichten, dass die taiwanische TSMC die Auslieferung von Chipanlagen verzögert. Die Aktie des Chipausrüster Hanmi Semiconductor fiel um 7,0 Prozent, während SK Hynix und Samsung Electronics 2,5 bzw. 2,8 Prozent nachgaben. In Sydney schloss die Börse 0,7 Prozent im Minus. Technologiewerte führten die Rückgänge an und spiegelten die schwache Entwicklung des Sektors in den USA wider.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

BERTELSMANN

hat die Führung der Buchverlagstochter Penguin Random House gesichert. Wie der Konzern mitteilte, übernimmt Nihar Malaviya als CEO dauerhaft die Führung von Penguin Random House. Er war seit Jahresbeginn Interims-CEO des Verlags, nachdem sein Vorgänger Markus Dohle zurückgetreten war. Kurz zuvor war die Übernahme von Simon & Schuster in den USA gescheitert.

BIONTECH

und die Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) arbeiten bei der Entwicklung von BNT166 zur Prävention von Mpox (früher bekannt als Affenpocken) zusammen. Biontech bereite die klinische Phase-1/2-Studie für das mRNA-basierte Mpox-Impfstoffprogramm vor, teilte das Unternehmen mit. CEPI stelle bis zu 90 Millionen US-Dollar für die Entwicklung der Impfstoffkandidaten zur Verfügung.

BOSCH

Die italienische Wettbewerbsbehörde (AGCM) hat Bosch wegen Antriebs- und Bremssystemen für E-Bikes ins Visier genommen. Die Kartellwächter wollen eigenen Angaben zufolge der Frage nachgehen, ob der Stuttgarter Stiftungskonzern seine Position auf diesem Markt missbraucht hat. Konkret gehe es darum, ob Bosch sein Antriebssystem so konstruiert hat, dass das Antiblockiersystem (ABS) des italienischen Herstellers Blubrake nicht für entsprechende Fahrräder von Bosch einsetzbar sei.

MUTARES

erweitert ihr Portfolio um einen On-Demand-Lieferdienst für Restaurants, Lebensmittel- und Einzelhandelsunternehmen. Wie die Mutares SE & Co. KGaA mitteilte, hat sie ein Angebot zur Übernahme der SRT Group ("Stuart") unterbreitet, die im Jahr 2022 einen Umsatz von über 400 Millionen Euro erzielte. Der Angebotspreis wurde nicht genannt.

THYSSENKRUPP

Fitch wird zuversichtlicher für die Bonitätseinstufung von Thyssenkrupp. Wie die Ratingagentur mitteilte, hat sie den Ausblick für die Einstufung auf positiv erhöht. Das Rating selbst wurde mit BB- bestätigt.

VITESCO

hat einen neuen Großaktionär. Wie aus einer Pflichtmitteilung des Konzerns hervorgeht, hat David Einhorn mit seinem Hedgefonds Greenlight Capital eine Beteiligung von gut 3 Prozent an Vitesco aufgebaut. Die Familie Schaeffler hält über die Familienholding IHO und über die IHO Beteiligungs GmbH 49,9 Prozent der Vitesco-Anteile.

TESLA

verhandelt mit Saudi-Arabien über die Errichtung eines Werks für Elektroautos in dem Königreich. Mit den Gesprächen vertraute Personen sagten dem Wall Street Journal, dass Saudi-Arabien den US-Konzern offenbar den Bezug für die E-Autofertigung wichtiger Metalle und Mineralien aus Ländern wie dem Kongo anbietet. Die Saudis waren im Juni an die Regierung des Kongo herangetreten, um sich Vermögenswerte in dem Land zu sichern, das rund 70 Prozent des weltweiten Kobalts liefert.

TESLA

