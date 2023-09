Rebecca Mason wechselt zu TOM FORD als Senior Vice President, Global Brand Image

Paolo Cigognini wechselt zu TOM FORD als Senior Vice President, Global Communications and Media

TOM FORD gab heute bekannt, dass Rebecca Mason mit Wirkung zum 28. August 2023 zum Senior Vice President, Global Brand Image und Paolo Cigognini zum Senior Vice President, Global Communications and Media ernannt wurden. Die neuen Führungskräfte werden eng zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass das Markenimage und die Kommunikation in allen Bereichen des globalen Luxusunternehmens, einschließlich Mode, Schönheit und Brillen, konsistent und einheitlich sind.

Mason kommt zu TOM FORD nach einer vielseitigen Karriere bei Condé Nast, wo sie mehr als 15 Jahre lang tätig war, zuletzt als Vice President of Global Creative für Condé Nast Commercial Creative. Als Senior Vice President, Global Brand Image, TOM FORD, wird Mason das Markenimage für alle TOM FORD Kategorien beaufsichtigen und sicherstellen, dass das charakteristische globale Luxusmarkenimage und die Philosophie über alle Berührungspunkte hinweg kohärent zum Ausdruck gebracht werden. Mason wird an Guillaume Jesel, President und CEO von TOM FORD mit Matrix an Peter Hawkings, Creative Director von TOM FORD, berichten.

"Rebecca ist eine außergewöhnliche Markenmanagerin und bringt ein tiefes Verständnis für das Geschichtenerzählen von Luxusmarken mit. Ihre nachgewiesene Expertise wird sicherstellen, dass das Markenimage von TOM FORD weiterhin visuell fesselnde, kühne Konzepte liefert, die die kultige TOM FORD Vision von modernem Luxus-Glamour aufwerten", sagte Jesel.

Cigognini kommt mit zwanzig Jahren Erfahrung im globalen Luxusmarketing und in der Kommunikation zu TOM FORD. Zuvor war Cigognini Chief Marketing Officer bei Alexander McQueen und hatte Führungspositionen im Bereich Marketing und Kommunikation bei Bottega Veneta, Dolce Gabbana und Bulgari inne. Als Senior Vice President, Global Communications and Media, wird Cigognini den Markenwert, die strategische Kommunikation, bezahlte, eigene und verdiente Medien, Talente und die Stimme der Marke für alle Kategorien von TOM FORD überwachen. Cigognini wird an Guillaume Jesel mit Matrix an Lelio Gavazza, CEO von TOM FORD FASHION, berichten.

"Paolo ist ein erstklassiger, strategischer Kommunikationsleiter mit außergewöhnlicher Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Kreativdirektoren in der Modebranche. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in der Förderung von Luxusansprüchen und der Steigerung des Markenwerts, um Geschäftsergebnisse zu erzielen", sagte Gavazza.

ÜBER TOM FORD

TOM FORD ist ein globales Luxushaus, das außergewöhnliche Damen- und Herrenmode, Accessoires, Brillen und Schönheitsartikel anbietet. Die 2005 von Tom Ford gegründete Marke ist bekannt für modernen Luxus und Glamour. Im Jahr 2023 wurde Peter Hawkings zum Creative Director ernannt. The Estée Lauder Companies ist der alleinige Eigentümer von TOM FORD und hat langfristige Lizenzen mit Ermenegildo Zegna NV für TOM FORD FASHION und der Marcolin Group für TOM FORD EYEWEAR.

