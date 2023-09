© Foto: Boris Roessler/dpa - dpa-Bildfunk



Nach dem Zinsentscheid ist vor dem Zinsentscheid: Und so ist die Diskussion um den weiteren Kurs der Europäischen Zentralbank im vollem Gange. Ist die EZB womöglich schon am Ende ihrer Zinserhöhungen?

Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer glaubt, das Christine Lagarde und ihre Kollegen möglicherweise zum letzten Mal an der Zinsschraube gedreht haben.

Unterdessen kommen die Aktienmärkte in den nächsten Monaten erst so richtig an im neuen Hochzins-Umfeld, glaubt der Ökonom. Sinkende Unternehmensgewinne und hohe Refinanzierungskosten könnten noch Abwärtspotenzial für Aktien bereit halten.

Moderation: Martin Kerscher, Text: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion

