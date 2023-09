Die Finalisten werden die Fintech-Bühne auf der TechCrunch Disrupt betreten, wo ein globaler Gewinner mit 50.000 USD ausgezeichnet wird, um die Zukunft der Geldbewegung mitzugestalten.

Visa (NYSE: V), ein weltweit führendes Unternehmen im Zahlungsverkehr, und die führende Online-Technologie-Publikation TechCrunch veranstalten die Visa Everywhere Initiative (VEI) 2023 Global Finals im Rahmen von TechCrunch Disrupt im Moscone Center in San Francisco, CA. Der Wettbewerb findet am 19. September auf der Fintech-Bühne statt, wo die diesjährigen VEI-Finalisten ihre Zahlungslösung vor einer hochkarätigen Jury präsentieren werden.

Seit dem Start von VEI im Jahr 2015 haben einige der vielversprechendsten Startups und Fintechs aus mehr als 100 Ländern an dem Programm teilgenommen. Nach ihrer Teilnahme an dem Programm haben diese Unternehmen zusammen mehr als 16 Milliarden Dollar an Finanzmitteln aufgebracht und sich erfolgreich den größten Herausforderungen gestellt, mit denen Unternehmer in der Frühphase konfrontiert sind.

Als wichtige Komponente des Programms hat Visa sein Netzwerk zur Verfügung gestellt, um ein inklusives Wirtschaftswachstum zu fördern, mit dem Ziel, allen Menschen überall Zugang zur globalen Wirtschaft zu verschaffen. Vor allem die Zahl der Unternehmen, die von Minderheiten geführt werden, hat sich nach der Pandemie verdreifacht und bringt neue Ideen in den Fintech-Bereich. Das VEI-Programm 2023 verzeichnete einen deutlichen Anstieg an Bewerbern aus verschiedenen Ländern, wobei fast die Hälfte der diesjährigen Teilnehmer von Frauen geführte Unternehmen waren.

"In diesem Jahr hat VEI seine Reichweite auf einzigartige Fintech-Startups rund um den Globus erheblich erweitert", sagte Marie-Elise Droga, SVP und Head of Global and North America Fintech Partnerships, Visa. "Bei Visa steht Innovation im Mittelpunkt unseres Handelns. Indem wir die nächste Generation von Anbietern von Zahlungstechnologien in ihren frühen Stadien durch VEI unterstützen, erfüllen wir unsere Mission, allen Menschen überall zu helfen.

Bis heute haben sich fast 15.000 Startups für das Programm beworben, von denen viele jetzt mit Visa oder seinen Kunden zusammenarbeiten. Dem globalen Finale 2023 ging ein einjähriger Wettbewerb voraus, bei dem verschiedene Unternehmen aus der ganzen Welt ihre innovativen Ideen zur Lösung der Zahlungsherausforderungen von morgen einreichten. Visa und seine Jury haben fünf Gewinner aus jeder Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika und CEMEA) ausgewählt, die in die globale Endrunde einziehen.

Die VEI-Finalisten 2023 sind:

Jonas Overgaard Gründer CEO bei Anyday

Saksham Shubham Business Head APAC bei Decentro

Chibuzo Opara Mitbegründer CEO bei Drugstoc

Jeff Catalano Mitbegründer CEO bei Payment Porte

Carolina Nucamendi Mitbegründer CEO bei Waivr

Der Wettbewerb wird von Delores Terry, Inclusive Client Partnerships, Visa, geleitet und moderiert. Die Juroren bewerten jeden Finalisten auf der Grundlage der Qualität seiner Lösung und Präsentation, der Möglichkeiten, die er für eine Partnerschaft mit Visa und seinen Kunden bietet, sowie der Attraktivität, Einzigartigkeit und Machbarkeit seiner Produktion oder Lösung.

Die diesjährige Jury besteht aus:

Ayodeji Arikawe Mitbegründer von Thrive Agric und globaler Gewinner des VEI 2022

Emily Man Partner bei Primary Ventures

Rodrigo Barros de Paula Regional Head of Fintech Partnerships für LAC bei Visa

Akshay Chopra VP, Head of Innovation Design für CEMEA bei Visa

Ralph Koker Visa Direct VP Head of Market Expansion bei Visa

Dan Roesbery VP, Fintech Business Development bei Visa

Die Auszeichnungen 2023 beinhalten:

Globaler Gesamtsieger: 50.000 USD Publikumsliebling: 10.000 USD Visa Direct: 10.000 USD

Außerdem wird Marie-Elise Droga ein Kamingespräch mit Wade Arnold, Mitbegründer und CEO von Moov Financial, führen. Moov war der weltweite Gewinner der Visa Everywhere Initiative 2021. Seit dem Gewinn hat Moov die Einbindung in das globale Netzwerk von Visa beschleunigt und die Sicherheits- und Betrugsschutztechnologien von Visa für die Expansion in neue Märkte genutzt. Im Jahr 2023 sammelte Moov in seiner Serie-B-Finanzierungsrunde 45 Millionen Dollar ein.

Besuchen Sie uns am Dienstag, den 19. September, von 15:40-16:50 Uhr PST im Moscone Center, um herauszufinden, welcher unserer Finalisten den Hauptpreis erhalten wird. TechCrunch wird die Preisverleihung auch als Livestream übertragen.

Besuchen Sie unsere Website, um mehr über das VEI-Programm zu erfahren.

Über Visa

Visa (NYSE: V) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich des digitalen Zahlungsverkehrs, das Transaktionen zwischen Verbrauchern, Händlern, Finanzinstituten und staatlichen Stellen in mehr als 200 Ländern und Territorien ermöglicht. Unser Ziel ist es, die Welt durch das innovativste, bequemste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden, damit Einzelpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften florieren können. Wir glauben, dass Volkswirtschaften, die alle Menschen überall einbeziehen, jeden überall voranbringen und den Zugang als grundlegend für die Zukunft der Geldbewegung ansehen. Erfahren Sie mehr unter Visa.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230918747150/de/

Contacts:

Medienkontakt

Jackie Dresch jdresch@visa.com