Ziel ist es, die digitale Transformation für Kommunikationsdienstleister voranzubringen und ihre Interaktion mit den Kunden intuitiver zu gestalten

Prodapt, der größte und am schnellsten wachsende spezialisierte Akteur im Connectedness-Umfeld, hat jetzt eine Partnerschaft geschlossen, um ServiceNow in die Lage zu versetzen, sein Geschäftsfeld Telekommunikation, Medien und Technologie (TMT) zu erweitern und Kommunikationsdienstleister (Communication Service Providers, CSPs) zu unterstützen. Der erweiterte Umfang der angebotenen Dienste wird digitale Arbeitsabläufe vorantreiben, um die betriebliche Flexibilität zu erhöhen, die Produktivität zu steigern und intuitivere Kundenerlebnisse zu schaffen.

Ab sofort können CSPs ihren Mitarbeitern dabei helfen, bei ihrer Arbeit mehr zu erreichen, indem sie Geschäftsabläufe verbessern, die Isolation einzelner Funktionen überwinden, Aufgaben digitalisieren und gleichzeitig die betriebliche Planbarkeit durch eine exklusive Reihe von cloud- und netzwerkbasierten Prodapt-Beschleunigern erhöhen. Ihren Kunden können sie digitale, proaktive Erfahrungen bieten, die sich leicht, intuitiv und mühelos anfühlen.

Das bewährte Know-how von Prodapt in der Beratung und Implementierung der ServiceNow-Produktsuite für Telekommunikation, Medien und Technologie wird die Kunden dabei unterstützen, ihre Geschäftsprozesse in den Bereichen Telekommunikations-Auftragsmanagement, Telekommunikations-Asset-Management, Telekommunikations-Service-Management, Telekommunikations-Service-Betriebsmanagement sowie Governance, Risiko und Compliance zu transformieren und sie damit skalierbar und wartungsfreundlich zu machen. Mit seinem großen Team von zertifizierten ServiceNow-Beratern und Netzwerkarchitekten führt Prodapt ServiceNow-gestützte Transformationsprojekte bei den größten CSPs rund um den Globus durch.

"In der dynamischen und komplexen Kommunikationsbranche müssen CSPs Kooperationsumgebungen aufbauen, die dabei helfen, großartige Erlebnisse zu bieten. Mit der Cloud-nativen Software von ServiceNow und der einzigartigen Telekommunikations-DNA und -Lösungen von Prodapt können sie jetzt die digitale Transformation mit der Geschwindigkeit und in dem Umfang beschleunigen, die nötig sind, um im digitalen Zeitalter die Nase vorn zu haben", sagte Prodapt-CEO Rajiv Papneja.

"Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft mit dem Team von Prodapt, mit der wir ein herausragendes Kundenerlebnis schaffen und die digitale Transformation mit einer in der Telekommunikationsbranche noch nie dagewesenen Geschwindigkeit voranbringen werden", sagte Erica Volini, Senior Vice President, Global Partnerships bei ServiceNow. "Gemeinsam stellen wir uns den größten Herausforderungen der digitalen Transformation bei den CSPs und helfen ihnen dabei, digitale Workflows zu nutzen, die den Mitarbeitern und Kunden gleichermaßen ein intuitiveres und produktiveres Nutzungserlebnis bieten."

Über Prodapt

Prodapt ist der größte und am schnellsten wachsende spezialisierte Akteur in der Connectedness-Branche. Mit seinem einzigartigen Fokus auf diesen Bereich hat Prodapt ein tiefgreifendes Wissen über die transformativsten Technologien erlangt, die dabei helfen, unsere Welt zu vernetzen.

Prodapt ist ein vertrauenswürdiger Partner für Unternehmen auf allen Ebenen der Connectedness-Vertikale. Wir entwerfen, konfigurieren und betreiben Lösungen für die digitale Landschaft, die Netzwerkinfrastruktur und den Geschäftsbetrieb und schaffen Erlebnisse, die ihre Kunden begeistern.

Unsere Kunden vernetzen heute 1,1 Milliarden Menschen und 5,4 Milliarden Geräte und gehören damit zu den größten Telekommunikations-, Medien- und Internetunternehmen der Welt. Prodapt arbeitet mit Google, Amazon, AT&T, Verizon, Vodafone, Liberty Global, Liberty Latin America, Claro, Lumen, Windstream, Rogers, Telus, KPN, Virgin Media, British Telecom, Deutsche Telekom, Cisco, Adtran, Samsung und vielen anderen zusammen.

Als Unternehmen mit der Auszeichnung "Great Place To Work® Certified" beschäftigt Prodapt über 6.000 Technologie- und Fachexperten in mehr als 30 Ländern in Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Afrika und Asien. Prodapt gehört zu dem 128 Jahre alten Mischkonzern The Jhaver Group, der weltweit über 30.000 Mitarbeiter an mehr als 80 Standorten beschäftigt.

Auf www.prodapt.com finden Sie weitere Informationen.

