LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], ein weltweit tätiges Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, gibt die Einführung von Testing as a Service für Oracle SaaS bekannt. Anknüpfend an den Erfolg von RELY einer umfassenden Suite von Assurance- und Compliance-Services für Unternehmensanwendungen setzt dieses neue Angebot einen neuen Standard für das Testing von Oracle SaaS.

Das Testing as a Service von LTIMindtree für Oracle SaaS auf der RELY-Plattform wurde entwickelt, um die verschiedenen Herausforderungen zu lösen, die das Testen und die Validierung der Oracle Cloud mit sich bringen. Einige der häufigsten Herausforderungen, mit denen die Prüfteams konfrontiert sind, sind der manuelle und zeitaufwändige Charakter der Prüfprozesse, der relativ wenig Zeit für die Analyse und Bereitstellung von Updates lässt. Derzeit arbeiten die Teams mit veralteten Testskripten, die bei der Abstimmung der Prüfergebnisse zu Problemen mit der Genauigkeit führen. Außerdem haben sie häufig mit Systemintegrationsfehlern sowie Sicherheits- und Compliance-Problemen zu kämpfen, die die Möglichkeiten der KMUs beschneiden und häufige Tests durch unabhängige Dritte erfordern, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Die RELY-Plattform bietet eine Reihe leistungsstarker Funktionen, um die Herausforderungen bestehender Prüfprozesse zu bewältigen. Dazu gehören Out-of-the-Box-Tests, interaktive Dashboards für Echtzeit-Transparenz, nahtlose Unterstützung für alle Oracle-Versionen, End-to-End-Automatisierung, strengere Audit-Kontrolle und 5X schnelleres Testen.

"Oracle-Cloud-Tests und -Validierungen sind ein wichtiger Bestandteil des gesamten Cloud-Implementierungsprozesses, doch oft sind sie mühsam und zeitaufwändig und führen zu suboptimalen Ergebnissen", so Nachiket Deshpande, Whole-Time Director und Chief Operating Officer, LTIMindtree. "Die Komplexität der Implementierung von IT-Systemen und -Architekturen mit unzureichenden Tests und Prozessen kann die Realisierung des maximalen wirtschaftlichen Nutzens für die Unternehmen behindern und verzögern. Dank unserer Erfahrung mit Oracle Cloud und unserer hochmodernen Plattform "RELY" sind wir bestens aufgestellt, um Kunden auf ihrem Weg zur Oracle Cloud Transformation zuverlässig und effektiv zu unterstützen."

RELY wurde von LTIMindtree, powered by Tricentis, ins Leben gerufen, um die Services rund um die Testautomatisierung von Unternehmensanwendungen für SAP, Oracle und andere Dienstleistungsbereiche auszubauen. LTIMindtree verfolgt das Ziel, Kunden aus allen Branchen zu befähigen, die Herausforderungen der dynamischen globalen Geschäftslandschaft zu meistern und die wachsende Nachfrage nach umweltfreundlichen Produkten zu befriedigen.

Über LTIMindtree

LTIMindtree ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, das Unternehmen aus verschiedenen Branchen dabei unterstützt, ihre Geschäftsmodelle zu optimieren, Innovationen zu beschleunigen und ihr Wachstum zu maximieren, indem sie digitale Technologien nutzen. Als Partner für die digitale Transformation von über 700 Kunden verfügt LTIMindtree über umfangreiche Fach- und Technologiekenntnisse, um in einer konvergierenden Welt die Differenzierung im Wettbewerb, das Kundenerlebnis und die Geschäftsergebnisse positiv zu beeinflussen. LTIMindtree ein Unternehmen der Larsen Toubro Group wird von über 82.000 talentierten und unternehmerisch denkenden Spezialisten in mehr als 30 Ländern unterstützt und vereint die branchenweit renommierten Stärken der einstigen Larsen Toubro Infotech und Mindtree bei der Lösung komplexer unternehmerischer Herausforderungen und der Umsetzung von Transformationen in großem Maßstab. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.ltimindtree.com/.

