ignio-AIOps ermöglicht Toshiba-Kunden in Europa KI-gestützte Analyse- und Support-Services, um den Einzelhandelsbetrieb widerstandsfähiger zu gestalten

Digitate, ein führender Anbieter von SaaS-basierter Unternehmenssoftware für den IT- und Geschäftsbetrieb, meldet eine strategische Partnerschaft mit Toshiba Global Commerce Solutions (Toshiba), dem weltweiten Marktführer im Bereich installierter elektronischer Point-of-Sale-Technologien. Im Rahmen der Partnerschaft stellt Digitate seine ignio-AIOps-Plattform bereit, um Einzelhändlern in ganz Europa einen Store-Support-Service der nächsten Generation zu bieten.

Durch die Partnerschaft erhalten Kunden von Toshiba Global Commerce Solutions Zugang zu erstklassigem Support in einer kompletten Multi-Vendor-Einzelhandelsumgebung. Außerdem wird sichergestellt, dass die kritischen Geschäftsfunktionen der Kunden durch automatische Erkennung und Diagnose von Problemen, proaktive Behebung sowie Vorhersage und Vermeidung von Problemen ausfallsicher betrieben werden.

"Die strategische Partnerschaft zwischen Digitate und Toshiba Global Commerce Solutions bildet das technologische Rückgrat für das Angebot von Connected Services, transformiert ihren Command Center-Betrieb und verbessert die Servicebereitstellung für ihre Einzelhandelskunden", sagte Ritu Dubey, Global Head of New Business Sales and Market Development bei Digitate. "Wir sind bestrebt, erstklassige Lösungen auf Basis von ignio bereitzustellen, um den Weg unserer Kunden zu autonomen Einzelhandelsunternehmen zu fördern, während wir Toshiba Global Commerce Solutions dabei helfen, eine solide Grundlage für Innovation und Wachstum in der Zukunft zu schaffen."

Im April 2023 hat Digitate ignio bei Toshiba Global Commerce Solutions in nur 21 Tagen implementiert ein Rekordtempo für eine ignio-Implementierung, der zeigt, welchen Nutzen die Kunden von Toshiba Global Commerce Solutions in ganz Europa erwarten können, wenn sie sich für ihre intelligenten Connected Services entscheidenn.

"Durch unsere Partnerschaft mit Digitate konnten wir einen deutlichen Schritt nach vorne in Bezug auf die Leistungsfähigkeit der Services machen, die wir unseren Kunden anbieten können. Die ignio-AIOps-Technologien sichern unsere fortlaufende Innovationsfähigkeit in einem wettbewerbsintensiven Markt für Laden-Dienstleistungen", sagte Margriet van Schaik, VP of Services bei Toshiba Global Commerce Solutions in Europa. "Die Erweiterung des Connected Services-Angebots, um der Komplexität von Einzelhandelsgeschäften und den Technologien gerecht zu werden, die Einzelhändler jenseits von Toshiba einsetzen, verlagert das Wartungsmodell des Einzelhändlers von einem reaktiven zu einem KI-gestützten vorausschauenden Modell. Und Händlern dabei zu helfen, ihre Kunden zu begeistern, ist etwas, was sie jeden Tag verlangen."

Ferner fügte Jules Harms, Director of Professional Services bei Toshiba Global Commerce Solutions in Europa, hinzu: "Indem wir Erkenntnisse aus Geräten und Softwareanwendungen sammeln und dann die KI-gestützten Analysen von ignio nutzen, um Ausfallmuster von Komponenten und Softwareprozessen zu verstehen, können Einzelhändler Probleme proaktiv beheben, bevor sie den Betrieb im Einzelhandelsgeschäft stören. Und der positive Effekt der Reduzierung von Kohlenstoffemissionen durch weniger Besuche von Technikern in den Geschäften sind allemal gute Nachrichten für den Planeten und umweltbewusste Einzelhändler und Verbraucher."

Über Toshiba Global Commerce Solutions

Toshiba Global Commerce Solutions ermöglicht dem Einzelhandel, mithilfe eines dynamischen Ökosystems aus intelligenten, agilen Lösungen und Services erfolgreich zu sein. Einzelhändler können sich damit beständig mit den Generationen der Verbraucher entwickeln und sich an die Marktbedingungen anpassen. Ein globales Team engagierter Mitarbeiter und Partner unterstützt Einzelhändler dabei, mehr Transparenz und Kontrolle über ihre Betriebsabläufe zu erhalten. Gleichzeitig haben sie die Flexibilität, um Einkaufserlebnisse zu gestalten, zu skalieren und zu transformieren, die den Anforderungen der Verbraucher frühzeitig gerecht werden, auch wenn sich diese ständig verändern. Um mehr zu erfahren, gehen Sie auf commerce.toshiba.com und verbinden Sie sich mit uns auf X, ehemals Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook und YouTube.

Über Digitate

Digitate ist ein führender Softwareanbieter, der Agilität, Sicherheit und Ausfallsicherheit in den IT- und Geschäftsbetrieb bringt. Digitates Flaggschiffprodukt ignio ist eine preisgekrönte AIOps-Software, die mit ihrem einzigartigen Closed-Loop-Ansatz die Geschäftslandschaft neu interpretiert, indem sie Kontext, Erkenntnisse und intelligente Automatisierung kombiniert, um Probleme autonom zu lösen und zu verhindern. Unsere Kunden kommen aus einer Vielfalt von Branchen und umfassen große, globale Unternehmen, die in ihren jeweiligen Branchen führend und innovativ sind. Um über ignio-Neuigkeiten auf dem Laufenden zu bleiben und mehr darüber zu erfahren, wie unsere Kunden auf der ganzen Welt von unseren innovativen Lösungen profitiert haben: Besuchen Sie uns auf www.digitate.com und folgen Sie Digitate auf X und LinkedIn.

