Die vollständig lokalisierte Lösung und die begehrte Lizenz der De Nederlandsche Bank (DNB) ermöglichen es dem Fintech-Unternehmen, europäische Unternehmen bei der Umgestaltung globaler Kreditoren-Workflows zu unterstützen

Tipalti, die führende Plattform zur Automatisierung des Finanzwesens, kündigt heute die Einführung einer vollständig lokalisierten Lösung für den europäischen Markt an, zusammen mit einer kürzlich erteilten Lizenz für elektronische Geldinstitute (EMI) von der De Nederlandsche Bank (DNB).

Manuelle Finanzprozesse verschlingen nach wie vor mehr als ein Drittel (34 %) der Zeit der europäischen Finanzteams.1 Mit seiner Technologie zur Automatisierung des Finanzwesens will Tipalti dieses Problem aus der Welt schaffen und den Finanzteams die Zeit verschaffen, die sie für die strategische Arbeit benötigen, die dem Wachstum dient.

Aufbauend auf dem Erfolg in Großbritannien ermöglicht das neue lokalisierte Angebot und die Lizenz Tipalti, mehr Unternehmen in ganz Europa ein umfassendes Spektrum an Zahlungslösungen und -möglichkeiten anzubieten. Die Überwindung von Ineffizienzen, die Verringerung von Reibungsverlusten in bestehenden Zahlungs- und administrativen Finanzprozessen und die Verbesserung von Transparenz und Kontrolle werden nun für mehr Unternehmen in der Region Realität. Damit wird ein bisher unterversorgter Markt schneller und zuverlässiger mit Zahlungen versorgt.

Tipalti verbessert die Arbeitsabläufe von Finanzteams in allen vertikalen Bereichen durch Automatisierung, so auch bei dem in Deutschland ansässigen Unternehmen Linkvertise. Maximilian Bentein, Head of Publisher bei der Online Marketing Service Plattform, sagte: "Mehr als fünf Millionen Autoren von Inhalten zufrieden zu stellen und pünktlich zu bezahlen, ist keine leichte Aufgabe. Mit Tipalti waren wir in der Lage, die schwere Last zu automatisieren, unsere Kunden zufrieden zu stellen und unsere ehrgeizigen Wachstumspläne in der Region zu verwirklichen."

"Als deutsches Unternehmen mit Kunden in ganz Europa und der ganzen Welt freuen wir uns, dass diese neue, wirklich lokalisierte Lösung nun Realität ist. Damit können wir unsere Auszahlungen noch einfacher abwickeln und unser Ziel, die weltweite Kreativität zu monetarisieren, erreichen."

Nur zwei Jahre nach dem Start in Europa mit einem Hauptsitz in Großbritannien und ein Jahr nach dem Start in Amsterdam hat das mit über 8,3 Milliarden Dollar bewertete Unternehmen derzeit über 100 Kunden in Europa, die von einer wachsenden Zahl von über 100 Mitarbeitern betreut werden.

Die Einführung eines europäischen Produkts und die EMI-Lizenz sind ein wichtiges Sprungbrett für die weitere europäische Expansion von Tipalti in wichtige europäische Märkte, darunter Deutschland und die nordischen Länder. Es wird erwartet, dass der Kontinent bis Ende 2024 mindestens 20 des Neugeschäfts des Unternehmens einbringen wird.

Rob Israch, President von Tipalti, sagte: "Wir wissen, dass das Wirtschaftswachstum in Europa für 2023 mit 1 prognostiziert wird und damit hinter den USA zurückbleibt, die im zweiten Quartal dieses Jahres ein Wachstum von 2,4 verzeichneten."

"Unternehmen in der Region brauchen heute mehr denn je lokalisierte Tools, die manuelle Prozesse abschaffen, die Effizienz steigern und ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen denn Zeit, die für manuelle Finanzprozesse aufgewendet wird, ist Zeit, die für strategische Initiativen fehlt, die das Wachstum fördern."

"Mit unserer vollständig lokalisierten Lösung und den strategischen Partnerschaften mit Finanzinstituten in ganz Europa ist Tipalti in einer starken Position, um Unternehmen zu helfen, das erforderliche nachhaltige Wachstum zu erzielen. Mit einem riesigen adressierbaren Markt sind die Chancen für Tipalti in Europa enorm."

Tripalti kündigte außerdem an, dass es am 21.September seine dritte jährliche Illuminate Konferenz veranstalten wird, bei der Branchenexperten zusammenkommen, um zu diskutieren, wie Automatisierung, KI und Innovation die Zukunft des Finanzwesens gestalten. Darüber hinaus wird das Unternehmen seine Kostenerstattungslösung auf den Markt bringen, um ein benutzerfreundliches Produkt anzubieten, das den globalen Erstattungsbedarf der Mitarbeiter abdeckt und sich nahtlos mit seinen End-to-End-Lösungen für die Kreditorenbuchhaltung, Massenzahlungen und Beschaffung verbindet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte tipalti.com

Tipalti ist das einzige Unternehmen, das sowohl den globalen Partnerzahlungsverkehr als auch die Kreditorenbuchhaltung für schnelllebige Unternehmen über den gesamten Zyklus der Finanzoperationen hinweg abwickelt: Einbindung und Verwaltung globaler Lieferanten, Einführung von Beschaffungskontrollen, Rationalisierung der Rechnungsbearbeitung und -genehmigung, Verwaltung von Mitarbeiterausgaben, Ausführung von Zahlungen auf der ganzen Welt und Abgleich der Daten für Verbindlichkeiten in einer Finanzorganisation mit mehreren Niederlassungen. Tipalti versetzt Unternehmen in die Lage, schnell zu skalieren, indem es Verbindlichkeiten strategisch mit operativen, Compliance- und Finanzkontrollen verknüpft. Unternehmen können innerhalb von Minuten Tausende von Partnern, Lieferanten und Mitarbeitern in 196 Ländern effizient und sicher bezahlen. Tausende von Unternehmen wie Amazon Twitch, GoDaddy, Roku, WordPress.com und ZipRecruiter nutzen Tipalti, um den manuellen Arbeitsaufwand um 80 zu reduzieren und den Monatsabschluss um 25 zu beschleunigen und gleichzeitig die Finanz- und Ausgabenkontrolle zu verbessern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte tipalti.com/en-eu/.

1Tipalti beauftragte Insight Avenue mit der Durchführung einer unabhängigen Studie, die 500 Interviews mit Finanz- und AP-Führungskräften in den USA, Großbritannien, den Niederlanden und Belgien umfasst. Die Befragten waren wachstumsstarke Unternehmen (Umsatzwachstum von 20 oder mehr in den letzten 12 Monaten) mit 50 bis 1.000 Mitarbeitern. Die Interviews wurden im März 2023 durchgeführt.

