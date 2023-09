Bernd Wünsche (Gurupress.de) - AMC Entertainment war in den vergangenen Tagen wieder deutlich erholt. Die Notierungen sind am Montag indes schon wieder massiv abgestürzt. Gibt es überhaupt eine Erholung? Es ging für die Aktie von AMC Entertainment in einem Zug um mehr als -7 % nach unten. Das Ergebnis ist horrend: Die Aktie ist schon wieder unter Druck geraten. Sämtliche Gewinne der vergangenen drei Handelstage sind fast schon wieder ...

