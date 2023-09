Jakob Ems (Gurupress.de) - Die Deutsche Lufthansa-Aktie zeigt sich in der letzten Handelswoche mit einem Kurs von 8,09 EUR und einem kleinen Plus von 0,36 % vergleichsweise stabil. Während der Marktlage an sich keinen Grund zur Euphorie gibt, bezeichnen Analysten wie Harry Gowers von JPMorgan die Aktie immer noch als "Overweight". Das Kursziel wurde zwar von 14,10 EUR auf 13,50 EUR gesenkt, dennoch scheint es, als würde der Luftfahrtgigant ...

