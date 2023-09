Ernennung von Marc-Andre Goldschmidt zum Country Manager Deutschland stärkt breitere Unternehmensinitiative der strategischen Investition in Humankapital

Goldschmidt verfügt über eine Erfolgsbilanz bei Produkteinführungen mehrerer innovativer Arzneimittel für seltene Krankheiten in Deutschland

Goldschmidt wird sich zunächst auf das Wachstum des Bereichs pädiatrische Nephrologie von Avanzanite konzentrieren

Avanzanite Bioscience B.V. ("Avanzanite" oder das "Unternehmen"), ein bereits kommerziell arbeitendes spezialisiertes Pharmaunternehmen, dessen Unternehmenszweck es ist, den Zugang zu Medikamenten für seltene Krankheiten (Orphan Drugs) zu verbessern und ihr volles Potenzial auf europäischen Märkten auszuschöpfen, gab heute die Ernennung von Marc-Andre Goldschmidt zum Country Manager Deutschland bekannt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230918115535/de/

Marc-Andre Goldschmidt (Photo: Business Wire)

"Wir freuen uns sehr, Marc-Andre für diese entscheidende Position bei Avanzanite gewonnen zu haben, um unser hochqualifiziertes Team weiter zu verstärken und unternehmensweit eine starke Leistung voranzutreiben", erklärte der Gründer und CEO von Avanzanite, Adam Plich. "Mit unserer wachsenden Dynamik und der Ausweitung weiterer Geschäftsbeziehungen ist es wichtiger denn je, unseren Talentpool strategisch zu vergrößern und uns für den höchsten Erfolgslevel im Produktvertrieb in Deutschland und Europa zu positionieren." Plich fuhr fort: "Wir haben Marc-Andre zu uns geholt, um diese Bemühungen zu leiten, zumal er über seine gesamte Karriere hinweg außergewöhnliche Leistungen konstant unter Beweis gestellt hat. Zunächst wird Marc-Andre den Focus darauf legen, den Produktstart des kommerziell einsatzbereiten Arzneimittels für die distale renale tubuläre Azidose (dRTA), eine seltene Nierenerkrankung, die zu Wachstumsstörungen bei Kindern, brüchigen Knochen oder Rachitis, Nierensteinen und lebensbedrohlicher Hypokaliämie führt, weiter zu entwickeln und voranzutreiben. Wir sind sehr sicher, dass seine Rolle sich im Laufe der Zeit ausdehnen wird, da Avanzanite weiterhin neue Produkte zu seinem Portfolio an Orphan Drugs hinzufügt", folgerte Plich.

Vor Avanzanite war Goldschmidt hauptsächlich als Nationaler Vertriebsleiter für Neurologie bei Alexion Pharmaceuticals tätig, wo er sechs Jahre lang leitende Vertriebspositionen mit wachsender Verantwortung innehatte. Neben anderen Erfolgen trug Goldschmidt bei Alexion wesentlich dazu bei, das Umsatzziel bestimmter Medikamente für seltene Krankheiten während der COVID-19-Pandemie um 220 zu übertreffen. Unmittelbar vor seiner Anstellung bei Avanzanite war Goldschmidt als Business Unit Director bei Stadapharm tätig, wo er das Team leitete, das den Marktanteil im Bereich Neurologietherapie um 75 steigerte. Früher in seiner Karriere war Goldschmidt Bereichsleiter Vertrieb bei Amgen, auch hier konnte er hervorragende Ergebnisse erzielen.

"Gemeinsam mit meinen Kollegen in Deutschland und Europa haben wir eine großartige Chance und Aufgabe, das Leben von Menschen mit seltenen Krankheiten und deren Angehörigen entscheidend zu verbessern", erklärte Goldschmidt. "Dieser Aufgabe und Mission folgend, freue ich mich, Avanzanite beizutreten, und sehe jedem einzelnen Tag erwartungsvoll und voller Interesse entgegen, um unser Verständnis in der pädiatrischen Nephrologie und darüber hinaus in ganz Deutschland zu vertiefen."

ÜBER AVANZANITE BIOSCIENCE: Abgeleitet von dem Wort ‚Tansanit' einem der seltensten und am meisten unterschätzten Edelsteine der Welt wurde Avanzanite gegründet, um zwei primäre Ziele zu erreichen, ein wirtschaftliches und ein humanitäres. Das wirtschaftliche Ziel besteht darin, forschungsbasierten biopharmazeutischen Herstellern eine durchgängige Kommerzialisierungs- und Vertriebspartnerschaft anzubieten, um den vollen Wert ihrer Arzneimittel für seltene Krankheiten auf den europäischen Märkten zu erschließen; dies ist das einzigartige Fachwissen und die Kernkompetenz des Avanzanite-Teams aufgrund seiner jahrzehntelangen Erfahrung in diesem Bereich. Ebenso wichtig ist das humanitäre Ziel des Unternehmens, Patienten, die an seltenen Krankheiten leiden, den Zugang zu neuen Medikamenten zu ermöglichen, unabhängig davon, wo in Europa sie leben. Weitere Informationen finden Sie auf www.avanzanite.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230918115535/de/

Contacts:

Avanzanite Bioscience B.V.

+31 20 301 21 13

+49 800 0002544

investors@avanzanite.com

media@avanzanite.com