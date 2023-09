FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABILISIERT - Nach seinem schwachen Wochenstart dürfte der Dax am Dienstag zunächst kaum vom Fleck kommen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start prozentual fast unverändert auf 15 730 Punkte. Vor der US-Leitzinsentscheidung am Mittwochabend bleibt der Dax damit einstweilen im Handelskorridor der vergangenen Wochen. Auch an der Wall Street hatte sich nur wenig getan. "Die Börsen haben im Moment zwei große Belastungsfaktoren. Und beide hängen unmittelbar miteinander zusammen. Das sind der hohe Ölpreis und die hohen Zinsen", schreibt Experte Thomas Altmann von QC Partners. Es gebe im Moment einfach keine langfristig orientierten Käufer, die den Dax über die 16 000 Punkte treiben könnten. Dafür brauche es positive Nachrichten in Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung oder die Geldpolitik.

USA: - KAUM VERÄNDERT - Der nahende Zinsentscheid der US-Notenbank Fed lähmt die Risikobereitschaft der Anleger in New York. Am Montag schloss der Leitindex Dow Jones Industrial 0,02 Prozent höher mit 34 624,30 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,07 Prozent auf 4453,53 Punkte nach oben, während der technologielastige Nasdaq 100 um 0,15 Prozent auf 15 225,37 Punkte zulegte. Von Daten zum Immobilienmarkt gingen keine erkennbaren Impulse für die US-Börsen aus, die vor dem Wochenende deutlich unter Druck geraten waren.

ASIEN: - SCHWÄCHER - Weiter steigende Ölpreise habe die Börsen Asiens am Dienstag belastet. Der jüngste Ölpreisanstieg nährt Sorgen, dass dieser die Inflation wieder antreibt und die Notenbank die Geldpolitik doch noch weiter straffen müssen. Spannend wird daher der Zinsentscheid und die geldpolitischen Signale der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den chinesischen Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, und der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong fielen moderat. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank im späten Handel um mehr als ein Prozent. In Japan war allerdings zum Wochenstart nicht gehandelt worden.



DAX 15727,12 -1,05%

XDAX 15729,67 -0,89%

EuroSTOXX 50 4245,88 -1,14%

Stoxx50 3984,09 -0,93%



DJIA 34624,30 +0,02%%

S&P 500 4453,53 +0,07%

NASDAQ 100 15225,37 +0,15%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 130,01 +0,04%

DEVISEN:





Euro/USD 1,0680 -0,10%

USD/Yen 147,75 +0,10%

Euro/Yen 157,81 -0,00%

ROHÖL:





Brent 95,01 +0,58 USD

WTI 91,26 +0,68 USD

