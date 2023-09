Der DAX bestätigte am Vortag die bärische Tageskerze mit dem langen oberen Schatten und dem kleinen Kerzenkörper vom Freitag. Der DAX gab direkt weiter nach und fiel bis Börsenschluss in den Bereich der Unterstützung bei 15.700 Punkten zurück. Vorbörslich zeigt sich der DAX am frühen Dienstagmorgen bei 15.730 Punkten etwas höher. Sollte die Unterstützung bei 15.700 Punkten fallen, wäre ein weiterer Kursrutsch bis 15.500/15.550 Punkte zu erwarten. ...

