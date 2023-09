DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

US-Außenminister Antony Blinken hat bei einem Treffen mit Chinas Vizepräsidenten Han Zheng am Rande der UN-Vollversammlung in New York zu einem "verantwortungsvollen" Umgang mit den Spannungen zwischen beiden Ländern aufgerufen. Er glaube an Diplomatie "von Angesicht zu Angesicht" um Meinungsverschiedenheiten zu beseitigen, sagte Blinken vor dem Treffen am Montag. Es sei gut, "dass wir die Gelegenheit haben, auf den jüngsten hochrangigen Gesprächen zwischen unseren Ländern aufzubauen", fügte er hinzu. Ziel der Gespräche sei es, "sicherzustellen, dass wir eine offene Kommunikation aufrechterhalten und zu zeigen, dass wir die Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern verantwortungsvoll gestalten", betonte Biden.

Zheng seinerseits sagte, dass die beiden größten Wirtschaftsmächte der Welt "mit vielen Schwierigkeiten und Herausforderungen" konfrontiert seien. Die Welt brauche jedoch "eine gesunde und stabile Beziehung zwischen den USA und China".

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen August Baubeginne PROGNOSE: -1,5% gg Vm zuvor: +3,9% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.497,25 -0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.390,50 -0,2% Nikkei-225 33.178,71 -1,1% Hang-Seng-Index 17.908,49 -0,1% Kospi 2.557,39 -0,7% Shanghai-Composite 3.122,65 -0,1% S&P/ASX 200 7.201,60 -0,4%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Etwas leichter - Deutlicher nach unten geht es an der Börse in Japan. Viele Akteure halten sich im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch zurück und vermeiden Risiken. Auch die japanische Notenbank wird Ende der Woche über ihren weiteren geldpolitischen Kurs entscheiden. Nach einem Feiertag zu Wochenanfang hat die Tokioter Börse Nachholbedarf nach unten. Softbank büßen 3,6 Prozent ein, nachdem die Aktie der in den USA in der Vorwoche fulminant gestarteten Chiptochter Arm am Montag 4,5 Prozent verloren hat. Nach leichten Verlusten zu Handelsbeginn notieren Hongkong und Schanghai nahezu unverändert. Die jüngsten Stützungsmaßnahmen Pekings für die angeschlagene Wirtschaft stützen tendenziell, auch wenn Marktteilnehmer skeptisch sind, ob sie ausreichend sind. Im angeschlagenen Immobiliensektor hat Country Garden Berichten zufolge die Zustimmung von Gläubigern für eine Rückzahlungsverlängerung einer weiteren Anleihe erhalten. Die Aktie notiert in Hongkong kaum verändert. In Südkorea konnten anfängliche leichte Aufschläge nicht gehalten werden.

US-NACHBÖRSE

Die Aktie von US Steel stieg im nachbörslichen US-Handel um 0,8 Prozent. Der Stahlhersteller hat für das dritte Quartal eine über den Erwartungen liegende Gewinnprognose abgegeben, nachdem die operativen Segmente überdurchschnittlich gut abgeschnitten haben. Stitch Fix gaben 6,6 Prozent nach. Der Online-Styling-Dienstleister hat den Nettoverlust im vierten Geschäftsquartal verringert. Der Umsatz sank um 22 Prozent auf 375,8 Millionen Dollar, übertraf damit aber die Markterwartungen. Die Zahl der aktiven Kunden ging auf 3,3 Millionen zurück von 3,4 Millionen im Vorquartal und 3,8 Millionen vor einem Jahr. Für das erste Geschäftsquartal wird ein weiterer Umsatzrückgang erwartet. Das Unternehmen teilte zudem mit, dass es seine Geschäftstätigkeit in Großbritannien einstellt. Histogen büßten 4,6 Prozent ein. Das Therapieunternehmen wird die gesamte klinische Entwicklung einstellen und die meisten Mitarbeiter entlassen, nachdem das Board einen Auflösungsplan genehmigt hat. Elutia machten einen Kurssprung um 46 Prozent. Das Unternehmen will sein Orthobiologie-Geschäft für bis zu 35 Millionen Dollar in bar an Berkeley Biologics verkaufen. 60 Degrees Pharmaceuticals (-22,1%) hat seinen Antrag auf Zulassung eines neuen Medikaments für die Verwendung von Tafenoquin zur Behandlung von Covid-19 zurückgezogen. Equinox Gold (-16%) will vorrangige Wandelanleihen im Wert von 150 Millionen Dollar an BMO Capital Markets verkaufen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.624,30 +0,0% 6,06 +4,5% S&P-500 4.453,53 +0,1% 3,21 +16,0% Nasdaq-Comp. 13.710,24 +0,0% 1,90 +31,0% Nasdaq-100 15.225,37 +0,2% 22,97 +39,2% Montag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 0,851 Mrd 3,43 Mrd Gewinner 1.298 966 Verlierer 1.579 1.916 Unverändert 136 118

Kaum verändert - Leicht stützend wirkte, dass die Renditen am US-Anleihemarkt etwas zurückkamen. Gleichwohl notierte die Rendite für zehnjährige Papiere weiter in der Nähe eines 16-Jahreshochs. Die erneut steigenden Ölpreise schürten weiter Sorgen vor einer anhaltend hohen Inflation. Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank herrschte zudem Kaufzurückhaltung. Die Fed dürfte den Leitzinssatz unverändert lassen. Für Apple ging es 1,7 Prozent nach oben nach Berichten, wonach die Nachfrage nach den High-End-Modellen des neuen iPhone 15 hoch sein soll. Die Aktien der vom Streik betroffenen Autohersteller Ford, General Motors und Stellantis fielen um bis zu 2,2 Prozent. Der Arbeitskampf setzte sich auch zu Wochenbeginn fort. Die Tesla-Aktie verlor 3,3 Prozent, nachdem Goldman Sachs die Gewinnprognosen für 2023 und 2024 gesenkt hatte. Pfizer (-1,3%) und Moderna (-9,1%) verloren ebenfalls. Der Finanzchef von Pfizer geht in diesem Jahr von einer schwächeren Nachfrage nach Covid-Impfungen aus.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 5,04 +0,9 5,03 62,1 5 Jahre 4,47 +0,5 4,46 46,7 7 Jahre 4,41 -0,3 4,41 44,2 10 Jahre 4,32 -1,1 4,33 43,9 30 Jahre 4,39 -2,4 4,42 42,4

Bei den Anleiherenditen tat sich wenig. Im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch tat sich nach dem jüngsten Anstieg der Marktzinsen wenig. Die Fed dürfte die Zinsen konstant halten, sich aber die Tür für weitere Erhöhungen offen lassen, hieß es.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:48 Uhr % YTD EUR/USD 1,0680 -0,1% 1,0692 1,0660 -0,2% EUR/JPY 157,83 +0,0% 157,83 157,39 +12,5% EUR/GBP 0,8630 -0,0% 0,8631 0,8609 -2,5% GBP/USD 1,2376 -0,1% 1,2388 1,2383 +2,3% USD/JPY 147,79 +0,1% 147,61 147,65 +12,7% USD/KRW 1.324,61 +0,2% 1.322,42 1.325,47 +5,0% USD/CNY 7,2973 +1,5% 7,1881 7,2902 +5,8% USD/CNH 7,3036 +0,1% 7,2932 7,2917 +5,4% USD/HKD 7,8167 -0,0% 7,8185 7,8220 +0,1% AUD/USD 0,6432 -0,1% 0,6437 0,6442 -5,6% NZD/USD 0,5918 +0,0% 0,5916 0,5908 -6,8% Bitcoin BTC/USD 26.846,85 +0,0% 26.836,31 26.701,71 +61,7%

Der Dollar zeigte sich nach den jüngsten Aufschlägen etwas leichter, der Dollarindex verlor 0,2 Prozent. Laut Capital Economics beginnen sich die mittelfristigen Aussichten für den Greenback einzutrüben. Die Disinflation dürfte in den USA weiter fortgeschritten sei als in Europa, so dass die US-Notenbank die Zinsen etwas früher und die EZB etwas später als Mitte 2024 senken dürfte.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 92,39 91,48 +1,0% +0,91 +18,0% Brent/ICE 94,96 94,43 +0,6% +0,53 +15,7%

Die Ölpreise legten weiter zu, diesmal um bis zu 1,3 Prozent zu. Der WTI-Kontrakt "versucht, sich oberhalb der Marke von 90 Dollar pro Barrel zu etablieren", sagte Tim Waterer, Analyst bei KCM Trade. Analysten wie jene vonschätzen, dass der Ölmarkt in diesem Quartal wegen der Fördersenkungen Saudi-Arabiens und Russlands und der steigenden Nachfrage aus China ein Angebotsdefizit von 2 Millionen Barrel pro Tag verzeichnen wird.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.931,76 1.933,86 -0,1% -2,10 +5,9% Silber (Spot) 23,19 23,28 -0,4% -0,09 -3,2% Platin (Spot) 934,05 938,00 -0,4% -3,95 -12,5% Kupfer-Future 3,76 3,78 -0,6% -0,02 -1,4%

Der Goldpreis profitierte von den leichten fallenden Renditen und dem etwas schwächeren Dollar. Der Preis für die Feinunze stieg um 0,5 Prozent.

MELDUNGEN SEIT MONTAG, 20.00 UHR

IRAN

Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, hat an den Iran appelliert, die Abberufung mehrerer IAEA-Inspektoren zu überdenken. Eine Nichtkooperation des Iran mit seiner Behörde zur Kontrolle von Atomanlagen im Land werde schwerwiegende Folgen haben, sagte Grossi am Montag in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP.

INDIEN/KANADA

Kanada hat Indien vorgeworfen, für die Ermordung eines Sikh-Separatisten auf kanadischem Boden verantwortlich zu sein und einen indischen Diplomaten ausgewiesen. Es lägen "glaubwürdige Hinweise" auf eine "mögliche Verbindung zwischen indischen Regierungsvertretern und dem Mord an dem kanadischen Staatsbürger Hardeep Singh Nijjar" vor, sagte der kanadische Regierungschef Justin Trudeau vor dem Parlament in Ottawa. Neu Delhi wies am Dienstag die "absurden" Anschuldigungen der kanadischen Regierung zurück.

ÖLPREIS

US-Finanzministerin Janet Yellen geht davon aus, dass die Ölpreise nicht weiter steigen werden, dass aber die Regierung Biden die Entwicklung genau beobachten wird. "Meine Erwartung ist, dass sie sich stabilisieren werden, aber wir werden sie im Auge behalten müssen", sagte Yellen in einem CNBC-Interview.

