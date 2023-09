Dortmund (ots) -Spitzentechnologie ohne Schranken, Parkscheiben, Kontrolleure: Einziger Anbieter für kostenlose ParkflächenbewirtschaftungProfis in der Parkraumbewirtschaftung, bereits fünf Jahre im Geschäft, europaweit tätig: Eine respektable Bilanz. Doch der Parkraumbewirtschafter Loyal Parking (LP) startet jetzt erst richtig durch. Dank seiner in-House entwickelten und betreuten Technologie macht der Parkraumprofi in Zeiten zunehmender Parkplatznot die Parkflächen seiner Kunden zukunftsfähig. Volldigital, ohne Schranken, ohne Kontrolleure - und absolut kostenlos durch innovative Kennzeichensensorik.Was bedeutet kostenlos?Das bedeutet, dass LP seinen Kunden nicht nur Expertise, Planung und Systeme unentgeltlich zur Verfügung stellt, sondern auch Stromanschlüsse, Pfostensetzung sowie die gesamte bauliche Koordination und Installation vor Ort übernimmt. Betrieb und Wartung der Anlage sowie die Sanktionierung von Falsch- und Dauerparkern ist für Kunden ebenfalls vollkommen kostenlos. LP-Partner wie Handelsunternehmen, Kommunen, Wohnanlagen, Schwimmbäder und Kinos profitieren zudem von wertvollen Statistiken und Analysen über ihre jeweilige Kundschaft.MissionLP möchte dabei helfen, Dauer- und Fremdparker von privaten Parkflächen fernzuhalten, um diese ausschließlich den Kunden der Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Die Loyal Parking Deutschland GmbH wurde am 26.10.2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dortmund.Pressekontakt:Ihre Ansprechpartnerin ist Kristina MartinE-Mail: kristinamaria.martin@loyalparking.comWebsite: https://www.loyalparking.com/Original-Content von: Loyal Parking, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171881/5606181