Berlin (ots) -babelli belegt beim Deutschen Gesundheits-Award 2023 den 1. Platz in der Kategorie "Schwangerschaft - Portale & Apps" belegt. Rund 45.000 Menschen hatten darüber abgestimmt, welche Anbieter im Gesundheitsbereich sie am liebsten nutzen und wie zufrieden sie mit ihnen waren."Ich bin unglaublich stolz auf das Team hinter babelli.de und der App. Gemeinsam mit unseren über 20 Experten sorgen wir dafür, dass Gesundheitsinformationen für werdende Eltern aktuell, korrekt und leicht zugänglich sind", so Patrick Konrad, Gründer von babelli.Die Befragung wurde vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) und ntv durchgeführt. Patrick Konrad nahm den Award in der Kategorie "Schwangerschaft - Portale und Apps" für babelli im Rahmen der Preisverleihung beim "BIG BANG HEALTH"-Festival in Essen entgegen.Durchgeführt wurde die bevölkerungsrepräsentativ angelegte Befragung über ein Online-Panel, das die Kundenzufriedenheit mit Anbietern aus der Gesundheitsbranche untersuchte. babelli schnitt in seiner Kategorie in den Bereichen Preis-Leistungs-Verhältnis, Kundenservice und Weiterempfehlung am besten ab. Bewertet wurden insgesamt 623 Unternehmen und es gingen 44.996 Kundenstimmen ein.Über babelli:babelli ist mit mehr als 1,2 Millionen Besuchern im Monat und 60.000 monatlich aktiven App-Nutzern eine der relevantesten Plattformen für werdende Eltern im deutschsprachigen Raum. Gegründet wurde babelli im Jahr 2019 und besteht heute aus 12 Mitarbeitern und mehr als 20 externen Experten, wie Ärzten, Hebammen und Pädagogen, die für inhaltliche Korrektheit und Aktualität sorgen.