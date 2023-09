Das Instrument 7IU GB00BKX5CP01 ROSSLYN DATA TECHN.LS-005 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 19.09.2023 und ex Kapitalmassnahme am 20.09.2023

The instrument 7IU GB00BKX5CP01 ROSSLYN DATA TECHN.LS-005 EQUITY is traded cum capital adjustment on 19.09.2023 and ex capital adjustment on 20.09.2023



Das Instrument 3J2 AU000000JAT4 JATCORP LTD. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 19.09.2023 und ex Kapitalmassnahme am 20.09.2023

The instrument 3J2 AU000000JAT4 JATCORP LTD. EQUITY is traded cum capital adjustment on 19.09.2023 and ex capital adjustment on 20.09.2023



Das Instrument NOVA US6701002056 NOVO-NORDISK B ADR/1DK 10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 19.09.2023 und ex Kapitalmassnahme am 20.09.2023

The instrument NOVA US6701002056 NOVO-NORDISK B ADR/1DK 10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 19.09.2023 and ex capital adjustment on 20.09.2023



Das Instrument AN9 CH0127480363 AUTONEUM HLDG NA SF-,05 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 19.09.2023

The instrument AN9 CH0127480363 AUTONEUM HLDG NA SF-,05 EQUITY is traded ex capital adjustment on 19.09.2023

