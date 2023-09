The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.09.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.09.2023ISIN NameCH0293173453 LONZA SWISS FIN. 15-23CH0296231951 NIEDEROEST. 15-23DE000DKB0440 DT.KREDITBANK OPF 15/23DE000HLB3D16 LB.HESS.THR BON16/23BMWAT000B049523 UNICR.BK AUS. 14-23 134XS1405775450 GLBL PORTS FIN.16/23 REGSXS2226808322 CNAC FIN. HK 20/UND.DE000LB1QCW7 LBBW STUFENZINS 18/23DE000LB0UXK2 LBBW HPF 13/23 MTNXS1492834806 ANZ N.Z.INTL 16/23 MTNDE000HLB3PP5 LB.HESS.THR BON16/23BAYNXS1292352843 EESTI ENERGIA 15/23