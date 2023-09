Börsentag auf einen Blick Aktien: DEUTSCHLAND: - STABILE VERFASSUNG - Nach einem eher schwachen Start in die Woche dürfte der Dax am Dienstag zunächst nur wenig Bewegung verzeichnen. Laut den Prognosen des Brokers IG wurde der deutsche Leitindex etwa zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start fast unverändert bei 15.730 Punkten taxiert. Vor der bevorstehenden US-Leitzinsentscheidung am Mittwochabend bewegt sich der Dax vorerst weiterhin im Handelskorridor ...

