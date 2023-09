Nach dem starken Jahresstart hat sich bei der E.on-Aktie in den vergangenen Monaten wenig getan. Doch zuletzt hat sich der Versorger wieder der oberen Begrenzung des Seitwärtskorridors genähert, der Ausbruch und ein neues Kaufsignal scheinen nun möglich. Schwung gibt dabei am Dienstag eine neue Kaufempfehlung der Société Générale.Das regulatorische Umfeld in Deutschland werde besser und das Geschäft mit Energienetzen laufe dynamisch, so Analyst Bartlomiej Kubicki. Er hob seine operativen Gewinnschätzungen ...

