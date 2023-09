Am Dienstag zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt ein verhaltener Handelstag ab. Der DAX dürfte zum Auftakt rund 0,2 Prozent auf 15.690 Punkte nachgeben. Die Anleger halten sich damit vor dem Fed-Zinsentscheid am Mittwoch weiter bedeckt. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen zudem beeinflussen:1. Wenig Bewegung an der Wall StreetDer bevorstehende Zinsentscheid der US-Notenbank Fed lähmt die ...

