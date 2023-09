Die Aktien von Fresenius SE haben die bärische Tageskerze vom Freitag nach dem bereits kräftigen vorherigen Hochlauf nicht bestätigt. Am Vortag legten die Titel von Fresenius direkt weiter zu und konnten bei 30,12 Euro, etwas unter dem Verlaufshoch bei 30,35 Euro, aus dem Handel gehen. Am Vortag hieß es im Insight: "Das Kursziel der Long-Position bei 29,50 Euro wurde erreicht. In einem Rücklauf könnte nun zunächst das offene Gap vom Donnerstag auf ...

