Zürich (ots) -Der Schweizerische Public Relations Verband organisiert dieses Jahr wieder ein Symposium mit hochkarätigen Referenten:- PD Dr. Sebastian Tillmanns, KI-Forscher, ETH Zürich- Tom Buser, CEO aiaibot- Hans Trees, Head of Media Relations & Exec Comms bei F. Hoffmann-La Roche Ltd- Iréne Messerli, Co-Inhaberin/-CEO Bernet Relations AG, Zürich & Bern- Raffael Schuppisser, Stv. Chefredaktor, Leiter Kultur, Leben & Wissen CH MediaModeration: Katia Murmann, Journalistin, Co-Founder & Co-CEO WolfPak & EqualVoiceDer Anlass findet dieses Jahr bei F. Hoffmann-La Roche in Basel, im Auditorium des Roche Turms 1 (Hochhaus/Turm auf Seiten Rhein) zum Thema"Künstliche Intelligenz! Fluch oder Segen?"statt, mit gemeinsamen Mittagessen und Apéro riche zum Gedankenaustausch am Abend. Am Morgen wird zudem ein fakultatives Rahmenprogramm angeboten.Das Symposium wird als offizielles Rezertifizierungsseminar für "Certified PR & Communication Experts SAQ" (https://prsuisse.ch/personenzertifikat/) gelten.Programm- 09.30 Uhr Rahmenprogramm bei Novartis (fakultativ): Führung durch den Novartis Pavillon und Campus- 12.15 Uhr Stehlunch bei Roche- 13.30 Uhr Beginn Symposium im Roche-Turm- 17.30 Uhr Ende, anschliessend Apéro riche und Besichtigung der pebbles LoungeMehr Informationen finden Sie auf pr suisse Symposium.Pressekontakt:Alberto Stival, Präsident pr suisseTel. Geschäftsstelle: +41 43 810 06 56president@prsuisse.chOriginal-Content von: pr suisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100017960/100911441