San Francisco (ots/PRNewswire) -MediaGo, die intelligente Werbeplattform als Teil der Baidu Global Business Unit, wird auf der DMEXCO 2023 vertreten sein, um aktuelle Fortschritte auf der Plattform basierend auf der Deep-Learning-Technologie sowie anderen verbesserten und weiterentwickelten Technologien und Fähigkeiten zu demonstrieren."Wir freuen uns sehr auch wieder an der DMEXCO in 2023 teilzunehmen, um wieder mit unseren Partnern in Verbindung zu treten und zu zeigen, wie unsere aktualisierte MediaGo-Plattform Partnern dabei hilft, schnelles Wachstum, höhere Rendite und optimale Anzeigenleistung zu erzielen", sagte Rena Ren, Lleiter Vertrieb und Geschäftsentwicklung der Baidu Global Business Unit.Während der Veranstaltung wird MediaGo seine Demand-Side Plattform (DSP) hervorheben, eine auf Deep-Learning basierende intelligente Werbeengine, die umfangreiche Partnerschaften mit Premium-Publishern auf der ganzen Welt eingegangen ist, um einen hochwertigen Anzeigen-Bestand zur Verfügung zu stellen und jeden Monat mehr als 30 Milliarden Anzeigen-Impressionen zu liefern. Unter Verwendung tiefer neuronaler Netzwerktechnologie mit mehr als 1 Milliarden Parametern verarbeitet die leistungsorientierte Plattform mehr als 500.000 Anzeigenanfragen pro Sekunde, bewertet die Anzeigenleistung und entwickelt intelligente, optimale Angebotsstrategien in Echtzeit.MediaGo DSP setzt sich dafür ein, die Kapitalrendite für Werbetreibende durch Deep-Learning-Technologie zu maximieren. Die Plattform nutzt Echtzeit-Prognosen und Optimierung, um die Konversionsraten von Anzeigen-Trichtern zu verbessern, während ihre unabhängig entwickelte Smartbid-Technologie intelligente Angebotsstrategien für einen hochwertiges Anzeigen-Bestand unterstützt, ergänzt durch ein kuratiertes globales Mediennetzwerk, das für erstklassige Präsenz sorgt. Durch die Nutzung dieser Innovationen schafft MediaGo DSP greifbare Werte für Werbetreibende.Um einen Termin während der DMEXCO am 20. oder 21. September im Networking-Bereich Baidu MediaGo (Halle 7, Stand CO27) zu vereinbaren, wenden Sie sich bitte an: mediago@baidu.com.Informationen zu MediaGoMediaGo ist eine intelligente Werbeplattform unter dem Dach von Baidu Global. Die zugrundeliegende KI-Technologie von Baidu nutzend und basierend auf Deep-Learning-Algorithmen befähigt MediaGo Unternehmen jeder Größenordnung und schafft greifbare Werte für Unternehmen. Mit 12 Betriebszentren weltweit hat MediaGo erfolgreich lokalisierte und umfassende Geschäftswachstumsdienste für mehr als 10.000 Partner bereitgestellt.Um mehr mehr über MediaGo zu erfahren besuchen Sie bitte: https://www.mediago.com/.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/mediago-prasentiert-die-aktualisierte-plattform-auf-der-dmexco-2023-301930464.htmlPressekontakt:Hoffman-Agentur,Brooklynn Loiselle,503-860-9746,bloiselle@hoffman.comOriginal-Content von: Baidu Global, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171820/5606273