DJ Lindner und Pistorius mit Covid infiziert - Termine abgesagt

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) haben sich mit dem Coronavirus infiziert und ihre Termine abgesagt. Das bestätigten die Pressestellen beider Minister.

Lindner sollte am Dienstag an einer Konferenz des Medienunternehmens Bloomberg in Frankfurt teilnehmen. Seine Teilnahme hat er nun abgesagt.

Pistorius wird wegen seiner Covid-Infektion nicht an dem heutigen Treffen der internationalen Unterstützergruppe der Ukraine auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein teilnehmen. Zuvor hatte er ein neues Hilfspaket der Bundesregierung für die Ukraine im Wert von 400 Millionen Euro angekündigt. Demnach soll die Ukraine etwa weitere Waffen und Munition erhalten.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat Amtskollegen und hochrangige Militärvertreter aus aller Welt zu dem Treffen in Ramstein eingeladen. Es ist das 13. Treffen im sogenannten Ramstein-Format seit April 2022.

