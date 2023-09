Berlin (ots) -Spacegarden, eine exklusive Marke der Deep Green GmbH, freut sich, die Einführung ihrer revolutionären Vitalpilz-Getränke "Daily" und "Nightly" bekannt zu geben. Diese innovativen Produkte sind darauf ausgelegt, Ihren Tag zu energetisieren und Ihre Nächte zu entspannen. Sie verbinden modernste Wissenschaft mit der uralten Weisheit der Natur.Warum Vitalpilze?Vitalpilze haben in verschiedenen Kulturen seit Jahrhunderten eine wichtige Rolle gespielt. Spacegarden bringt nun diese wertvollen Inhaltsstoffe in einer praktischen und schmackhaften Form zu Ihnen nach Hause."Wir glauben, dass die Kraft der Natur das Potenzial hat, das Leben jedes Einzelnen zu verbessern. Mit 'Daily' und 'Nightly' möchten wir dieses Versprechen einlösen", so René Linden, co-CEO der Deep Green GmbH.Die Kraft von 'Daily' und 'Nightly'** Daily: Für den energetisierten Start in den Tag **** Nightly: Für eine erholsame Nacht **Die Produkte sind mehr als nur Getränke; sie sind ein Lebensstil. "Daily" bietet Ihnen den Fokus und die Energie, die Sie für einen produktiven Tag benötigen, ohne den typischen Koffein-Crash. "Nightly" bietet Entspannung und einen tiefen Schlaf um optimal erholt morgens aufzuwachen.Hergestellt aus feinsten, pflanzlichen ZutatenUnsere Produkte sind aus 100% pflanzlichen Zutaten hergestellt, um eine hohe Qualität und Wirksamkeit zu garantieren. Zu den verwendeten Vitalpilzen zählen unter anderem Löwenmähne, Cordyceps, Reishi, Chaga als auch Zutaten wie Ashwagandha und Kakaopulver.Über die Deep Green GmbHSpacegarden für den Bereich Vitalpilze ist die neueste Marke aus dem Haus der Deep Green GmbH. Das Unternehmen betreibt auch die Marke SWISS FX, welche zu den Marktführern im europäischen CBD Bereich zählt.Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:Spacegarden PR TeamTel.: +49 (0)30 5683 8139pr@spacegarden.dehttps://www.spacegarden.deOriginal-Content von: Deep Green GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171819/5606321