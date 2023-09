DJ Wirtschaftsministerium fördert Ausbildungscluster in Braunkohlerevieren

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeswirtschaftsministerium stellt 16 Millionen Euro für die Förderung der dualen Ausbildung in den deutschen Braunkohlerevieren bereit. Es bestehe besonders hoher Bedarf, um junge Menschen in den Rheinischen, Mitteldeutschen und Lausitzer Revieren an neue Berufsfelder heranzuführen und damit nach dem Kohleausstieg vor Ort besser zu binden, wie das Ministerium erklärte. Mit dem Geld soll in den kommenden 3,5 Jahren solche Ausbildungsprojekte gefördert werden, damit auch die regionale Wirtschaftskraft für die Bewältigung des Strukturwandels gestärkt wird.

Zugleich soll die Ausbildung an die Herausforderungen der Digitalisierung und des wirtschaftlichen Umbaus in Richtung Nachhaltigkeit angepasst und modernisiert werden. Das Wirtschaftsministerium unterstützt ab 2024 branchenspezifische Zusammenschlüsse von Unternehmen und weiteren Akteuren der beruflichen Bildung bei dieser Modernisierung und der gemeinsamen Bewerbung ihrer Ausbildungsangebote.

"Der Strukturwandel in den Kohleregionen kommt Schritt für Schritt voran: Neue Industriezweige und Unternehmen siedeln sich an, wo bisher Kohle gefördert wurde, sollen in Zukunft klimafreundliche Energieträger erzeugt werden", sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). "Die Ausbildung junger Fachkräfte in neuen Berufsbildern muss hier Schritt halten und auf die neuen Wirtschaftsstrukturen genau abgestimmt werden."

