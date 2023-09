Unterföhring (ots) -- Insgesamt 30 Stunden Live-Berichterstattung ab Freitag 8.00 Uhr auf Sky Sport Golf- Isabell Gabsa und Katharina Böhm kommentieren gemeinsam mit Gregor Biernath und Florian Fritsch- Opening Ceremony bereits am Donnerstag ab 18.00 Uhr live- Darüber hinaus: Dokus und Highlights sowie Rückblicke der letzten fünf Ausgaben- Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) können Fans mit WOW (https://www.wowtv.de/) auch ohne lange Vertragsbindung an allen Tagen live dabei seinUnterföhring, 19. September 2023 - Mit dem Solheim Cup 2023 steht bei Sky das größte Live-Event im Frauensportmonat "September To Remember" am Wochenende an. Sky Sport Golf überträgt das wichtigste Golfturnier der Frauen ab Freitag 08.00 Uhr bis einschließlich Sonntag aus Casares (Spanien) live und exklusiv.Gelingt Team Europa mit Kapitänin Suzann Pettersen im andalusischen Finca Cortesin Golf Club die erneute Titelverteidigung und somit der dritte Sieg in Folge oder schafft es das deutlich jüngere und unerfahrenere Team aus den USA - angeführt von Kapitänin Stacy Lewis, mit 38 Jahren die jüngste US-amerikanische Kapitänin aller Zeiten - die Kristallvase endlich wieder an sich zu reißen?Zur Einstimmung auf den prestigeträchtigen Kontinentalwettbewerb zwischen den besten Golferinnen aus Europa und den USA sind auf Sky Sport Golf bereits jetzt spannende Dokus und Highlights sowie Rückblicke der letzten fünf Ausgaben des Solheim Cups zu sehen - u. a. die des Finaltags 2015 in Deutschland und des legendären Europa-Siegs 2019 nach einem sensationellen Comeback.Die Opening Ceremony am Donnerstag überträgt Sky ab 18.00 Uhr live.Das Turniergeschehen kommentieren neben Gregor Biernath und Florian Fritsch auch die ehemalige Proette Katharina Böhm sowie die noch aktive Berufsgolferin Isabell Gabsa.Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service WOW live dabei seinDer Solheim Cup 2023 ist mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) im Rahmen des Sport Pakets (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) empfangbar, wahlweise im klassischen linearen TV oder mit Sky Go auch unterwegs. Darüber hinaus können Golf-Fans auch ohne lange Vertragsbindung mit dem flexiblen Streaming-Service WOW (wowtv.de) live dabei sein. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.Der Solheim Cup 2023 live bei Sky:Freitag, 22.9.:08:00 - 19:30 Uhr: Tag 1 in Casares live auf Sky Sport GolfSamstag, 23.9.:08:00 - 19:30 Uhr: Tag 2 in Casares live auf Sky Sport GolfSonntag, 24.9.:11:00 - 18:00 Uhr: Tag 3 in Casares live auf Sky Sport GolfÜber Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jan GötzeExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883jan.goetze@sky.detwitter.com/SkyDeutschlanOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5606371