Bonn/Aachen (ots) -Der führende Hersteller elektrischer Lieferwagen, die B-ON GmbH, hat am vergangenen Freitag einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Aachen gestellt. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Dr. Dirk Wegener, Rechtsanwalt und Partner der dhpg, bestellt. Von der Insolvenz sind 78 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der B-ON GmbH und ca. 170 Mitarbeitende des Dürener Neapco-Werkes betroffen, das den Sherpa (ehemals StreetScooter WORK) für die B-ON GmbH produziert.Lieferengpässe bei Bauteilen führten zum Produktionsrückgang und damit in der Folge zu Zahlungsschwierigkeiten. "Ziel ist es weiterhin, B-ON als führenden Anbieter von e-Mobility-Lösungen in Europa zu etablieren", erklärt Jörg Hofmann, Managing Director von B-ON. Dirk Wegener, vorläufiger Insolvenzverwalter ergänzt: "Die Produktion soll kurzfristig wieder aufgenommen werden. Hierzu haben wir bereits erste Gespräche mit Kunden und Lieferanten geführt, die in den nächsten Tagen intensiv fortgesetzt werden."B-ON versteht sich als Vorreiter im Bereich vollelektrischer, leichter Nutzfahrzeuge. Das Unternehmen hat bereits zahlreiche Fahrzeuge im Markt und bietet ein umfassendes elektrisches Flottenmanagement an. Außerhalb Deutschlands verfügt die Muttergesellschaft über Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Japan, China und Lateinamerika.Über Dr. Dirk Wegener:Dr. Dirk Wegener ist Partner der dhpg. Gerichte bestellen den Rechtsanwalt und Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht regelmäßig zum Sachverständigen, Treuhänder und Insolvenzverwalter. Darüber hinaus verfügt Dr. Dirk Wegener über umfangreiche Erfahrungen als Sachwalter in Eigenverwaltungsverfahren.Über dhpg:Die dhpg ist eines der führenden, mittelständischen Prüfungs- und Beratungsunternehmen in Deutschland, das sich auf die Kernbereiche Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung sowie Insolvenzverwaltung und Sanierungsberatung spezialisiert hat. Das inhabergeführte Unternehmen gehört mit mehr als 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 17 Standorten zu den 15 größten seiner Branche. Die dhpg ist Mitglied von CLA Global Limited (CLA Global), einem weltweiten Zusammenschluss unabhängiger Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen, der Mandantinnen und Mandanten in mehr als 100 Ländern vertritt.