Erfurt (ots) -Anlässlich des Weltkindertags am 20. September 2023 hat der KiKA-Kinderredaktionsrat, bestehend aus Hannah (9), Angel (11), Lennox (12), Elea (9) und Liam (10), das KiKA-Nachmittagsprogramm in zwei Versionen kuratiert. Per Online-Voting entschied sich das Publikum für eine faszinierende Reise durch Wissen, Natur und Abenteuer, die am 20. September 2023 um 15:00 Uhr bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player startet.Mit einem eindeutigen Ergebnis von 71,3% fiel die Wahl auf ein Nachmittagsprogramm bestehend aus: "Checkpoint" und "PUR+" (beide ZDF), "Erde an Zukunft" (KiKA), "Checker Tobi", "Anna und die wilden Tiere" (beide BR), "Die Sendung mit der Maus" (WDR) und natürlich dem stets miesgelaunten "Bernd das Brot" (KiKA).Ab 19:25 Uhr widmen sich die Kindernachrichten mit der Sondersendung "logo! extra: Reiches Deutschland - arme Kinder?" (ZDF) der Frage, wie es Kindern in Deutschland geht. Und vor allem: Wie geht es den Kindern, die in Armut leben?Der Weltkindertag 2023 bei KiKA verspricht damit eine vielfältige Mischung aus wissensvermittelnden, lustigen und inspirierenden Inhalten zu werden. Die ausgewählten Formate tragen dazu bei, dass Kinder nicht nur einen unterhaltsamen Tag erleben, sondern auch die Möglichkeit haben, die Welt um sie herum besser zu verstehen.